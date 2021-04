Uwalls Fototapeten - : einzigartige Innenverkleidung

Der beste Weg, ein Interieur umzugestalten und in eine andere Realität zu gelangen, ist es, UwallsFototapeten zu kaufen. Die stellen ein richtiges Farbenfest mit faszinierenden Themen dar. In Deutschland wird Individualität hoch geschätzt. Daher werden die außergewöhnlichen Fototapeten an der Wand hier immer ...

Der beste Weg, ein Interieur umzugestalten und in eine andere Realität zu gelangen, ist es, UwallsFototapeten zu kaufen. Die stellen ein richtiges Farbenfest mit faszinierenden Themen dar. In Deutschland wird Individualität hoch geschätzt. Daher werden die außergewöhnlichen Fototapeten an der Wand hier immer beliebter.

3D-Fototapeten erschienen dank der Entwicklung von neuen Technologien, vor allem Technologie der Erweiterten Realität. Der menschliche Wunsch sich in eine virtuelle Welt zu versetzen, führte zur Entstehung von "lebendigen" Wänden - wenn Blütenzweige über Ihrem Kopf hängen und schöne Labyrinthe Sie direkt aus der Wohnung heraus in die Unendlichkeit führen.

Die Herstellung von 3D-Tapeten ist dank der Umsetzung vom Latex-Fotodruck möglich geworden. Mit dem neuen Stoff mit Polymerzusätzen lassen sich langlebige Bilder auf Papier erzeugen - ohne Verlust von Farben und Einzelheiten. Darüber hinaus haben die Latex-Druckbahnen keinen unangenehmen chemischen Tintengeruch. Daher passen die Fototapeten 3D hervorragend für Anwendungen im Wohnbereich.

Uwalls Fototapeten - Farben und Motive

Laut Statistik bevorzugen die Kunden Bilder der Natur als Wanddekoration. Stadtbewohner fehlen die Blumen und Parks. Daher sehen sie an der Wand am liebsten ein realistisches Bild von:

Die kleinen Kinderzimmerbewohner bilden eine besondere Kategorie. Sie brauchen eine märchenhafte Realität: eine beliebte Cartoon-Figur, Feen, Elfen, Tiere, Sternenhimmel. 3D-Fototapeten sind ein echter Fund für Kinder und Jugendliche. Mit einer so dekorativen Wandgestaltung fühlen sie sich immer wie im Märchen!

Aber die Themen der Fototapeten beschränken sich nicht allein auf die Natur und die Kinderfantasien. Schließlich hat die digitale Bildbearbeitung es uns ermöglicht, eine erstaunliche Realität in jeder Art und Richtung zu kreieren. 3D-Tapeten bedeuten:

Achtung! Bei Uwalls werden Fototapeten nach einem Nutzenprinzip erstellt. Es gibt Bilder, die extra für Büros, geräumige Hallen, Konferenzräume gedacht sind. Es gibt auch Motive für Schlafzimmer und Relaxzonen zu Hause, für Küchen und Badezimmer. In unserem Fototapeten-Katalog findet man auch fertige Bilder für ein Kinderzimmer.

Fototapete auf Bestellung

Dank der Computerbearbeitung ist es möglich geworden, Reproduktionen, Leinwandgemälde, flache Fotos dreidimensional zu machen. Deshalb gewinnen in Deutschland "Fototapete auf Bestellung" immer mehr an Popularität. Wenn einem Kunden absolute Individualität in der Einrichtung ganz wichtig ist, kann er sein eigenes Foto auf unsere Website hochladen. Unsere Designer übertragen es gerne auf Leinwände zur Wanddekoration.

Der Uwalls-Katalog stellt auch eine Datenbank mit fertigen Motiven dar. Sie wurden von erfahrenen Innenarchitekten sorgfältig ausgesucht und getestet. Die hier dargestellten Tapeten verfügen über:

Wichtig! Es werden Beispiele dafür gegeben, wie Bilder in einem realen Innenraum aussehen können. Man kann daher das Bild in allen Einzelheiten im Voraus vorstellen.

3D-Fototapeten werden zur Dekoration der Wände im Büro- und Wohnbereichen eingesetzt. Sie sind umweltfreundlich, schön, lassen sich gut mit Möbel und Alltagszubehör kombinieren und machen unser Leben heller und reichhaltiger. Um Uwalls Fototapeten zu kaufen, muss man einfach eine Anfrage auf der Website uwalls.de hinterlassen. Die Tapeten werden nach unseren Regeln hergestellt und an die vom Kunden angegebene Adresse geliefert.