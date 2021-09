ist weniger mehr?

Versicherungen schützen uns im Ernstfall nicht nur vor ausufernden Kosten – manche davon sind sogar gesetzlich vorgeschrieben. Dies ist Anlass genug, einmal einen Blick auf die größten Pflichtversicherungen in Deutschland zu werfen. Außerdem kann es sich unter Umständen lohnen, zusätzliche Leistungen zu erwerben, die über die Pflichtversicherung hinaus gehen.

Kfz-Versicherung – die Qual der Wahl

Eine der Pflichtversicherungen, die Bürger in Deutschland laut Gesetz besitzen müssen, ist die Autoversicherung. Um am Straßenverkehr teilnehmen zu dürfen, gibt es dabei die Auswahl zwischen insgesamt drei Varianten. Die Mindestanforderung, die der Gesetzgeber stellt, ist eine Kfz-Haftpflichtversicherung. Diese deckt verursachte Schäden des Versicherungsnehmers an anderen Verkehrsteilnehmern ab. Macht ein Unfall etwa eine teure Reparatur am anderen Fahrzeug notwendig, springt die Versicherung ein. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass der Schaden zügig beglichen wird und der Geschädigte nicht auf seinen unverschuldeten Kosten sitzen bleibt. Doch auch für den Verursacher ist dies meist positiv, da er abgesichert ist und keine hohen finanziellen Lasten tragen muss, wenn er einen Unfall verschuldet.



Erweiterungen dieser Pflichtversicherung sind in Form einer Teilkaskoversicherung möglich. Diese umfasst zusätzlich zum Schutz der Haftpflicht auch noch zu begleichende Schäden am eigenen Fahrzeug. Sollte das Kfz zum Beispiel durch Hagel oder Sturm zu Schaden kommen, kann man hier auf eine Zahlung der Versicherung pochen. Auch Zusammenstöße mit Wildtieren sind in der Regel dadurch abgedeckt. Der Schutz der Haftpflichtversicherung erweitert sich hier also zu einer noch größeren Sicherheit. Die höheren Kosten machen einen Abschluss einer Teilkaskoversicherung zur Abwägungssache. Sie lohnt sich vor allem dann, wenn man auf das eigene Fahrzeug besonders angewiesen ist und teure Reparaturen mit abgesichert werden sollen.



Wer den vollen Schutz beanspruchen will, kann dies dank einer Vollkaskoversicherung umsetzen. Im Gegensatz zur Teilkaskoversicherung erweitert sich der Schutz grundsätzlich auf alle Schäden am eigenen Fahrzeug. Mit Ausnahme von vorsätzlich verursachten Schäden übernimmt die Versicherung also auch Reparaturen, wenn bei einem selbstverschuldeten Unfall ein Schaden am eigenen Auto entstanden ist. Die meisten Versicherungen decken darüber hinaus auch Schäden durch Vandalismus ab. Gerade bei teureren Neuwagen lohnt sich diese Variante der Versicherung besonders, um möglichst lange sorgenfrei im Straßenverkehr unterwegs sein zu können. Mit steigendem Alter des Wagens empfiehlt sich dann eine Reduzierung der Leistungen hin zu einer Teilkaskoversicherung.



Krankenversicherung – gesetzlich oder privat?

Die zweite vom Gesetzgeber vorgeschriebene Versicherung in der Bundesrepublik ist die Krankenversicherung. Versicherte haben sich mindestens über eine gesetzliche Krankenkasse zu versichern, um Behandlungskosten erstattet zu bekommen. Das Prinzip hierbei entspricht dem der Kfz-Versicherung. Durch die verpflichtende Aufnahme bei der Krankenkasse werden sowohl Arztpraxen, Krankenhäuser als auch andere medizinische Einrichtungen vor Kostenausfällen abgesichert. Für den Versicherten ergibt sich ebenfalls ein Schutz hinsichtlich seiner Finanzen. Operationen beispielsweise kosten häufig mehrere Tausend Euro und wären ohne Versicherung daher ein großes Risiko für das Krankenhaus und den Patienten. Durch eine monatliche Beteiligung verringert sich dieses Risiko erheblich, was uns den Alltag etwas beruhigter bewältigen lässt.



Eine gesetzliche Krankenversicherung deckt alle elementaren Leistungen des Gesundheitswesens zuverlässig ab. Regelmäßige Arztbesuche sind darin genauso enthalten wie eventuell notwendig werdende stationäre Behandlungen. Auch viele weitere Leistungen wie Physiotherapie werden übernommen. Der Vorteil bei dieser Art von Versicherung ist, dass sie relativ einfach nachzuvollziehen ist. Der monatliche Beitrag errechnet sich prozentual am Einkommen. Hat der Versicherte aktuell kein eigenes Einkommen vorzuweisen, setzt die Krankenkasse ein unteres Limit an. In der Regel liegt der Mindestbeitrag zur Krankenversicherung dann bei etwas mehr als 200 Euro. Die gesetzliche Krankenversicherung ist Standard für Angestellte, da die Hälfte des Betrages vom Arbeitgeber übernommen wird. Auch Kinder genießen in der gesetzlichen Krankenversicherung automatisch den vollen Schutz.



Neben der gesetzlichen Krankenversicherung existiert auch noch die Möglichkeit, sich privat zu versichern. Das Verfahren dabei unterscheidet sich allerdings von der gesetzlichen Variante. Hier errechnet sich der Betrag nicht aus dem Einkommen, sondern aus dem Risiko, das vom einzelnen Patienten für die Versicherung ausgeht. Dies führt dazu, dass mit steigendem Alter auch die Versicherungsbeiträge nach oben gehen. Gerade für Personen mit einer geringen Rente kann dies sehr schnell zu negativen Auswirkungen führen, da dann unter Umständen schon ein Großteil des Einkommens für die Krankenversicherung aufgewendet werden muss. Allerdings kann man mit etwas besseren Leistungen rechnen. So sind etwa Zusatzleistungen wie eine Chefarztbehandlung meist inkludiert. Lohnenswert ist eine Privatversicherung in erster Linie für Beamte aufgrund der Beihilfe. Ebenfalls können Selbstständige mit einem hohen und stabilen Einkommen darüber nachdenken in eine PKV zu wechseln. Zu beachten ist dabei aber, dass im Gegensatz zur gesetzlichen Krankenversicherung Kinder einzeln versichert werden müssen.



Gibt es noch weitere Pflichtversicherungen?

Neben den beiden oben genannten Versicherungsarten besteht auch eine Sozialversicherungspflicht. Dazu zählen die Arbeitslosenversicherung, die Rentenversicherung und die Pflegeversicherung. Darüber hinaus kann es für bestimmte Berufsgruppen zusätzliche Pflichtversicherungen geben. Ärzte müssen beispielsweise eine Berufshaftpflichtversicherung abschließen, um gegen Schäden abgesichert zu sein, die während ihrer Arbeit entstehen. Das Gleiche gilt unter anderem für Anwälte, Apotheker oder Architekten. Des Weiteren gibt es einige Versicherungen, die nicht gesetzlich vorgeschrieben sind, sich in der Praxis aber dennoch als elementar erweisen. Hierzu zählt zum Beispiel eine private Haftpflichtversicherung, die vor verursachten Schäden schützt. Ebenfalls ernsthaft in Erwägung zu ziehen ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Andere angebotene Versicherungen wie etwa eine zusätzliche Handyversicherung oder eine Reisegepäckversicherung haben dagegen kaum eine Wirtschaftlichkeit und sind daher in der Regel verzichtbar.