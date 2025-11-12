Nicht immer geht bei Online-Bestellungen alles glatt. Während die Abwicklung bei vielen Shops reibungslos verläuft, häufen sich die Probleme bei diesem China-Shop.

Bei Online-Bestellungen aus China kann es zu allerhand Problemen kommen.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Bei Bestellungen im Internet ist Vorsicht geboten, wie die Verbraucherzentrale Sachsen mitteilt. So haben sich zahlreiche Verbraucher bei dem gemeinnützigen Verein wegen Problem mit dem chinesischen Online-Shop "Orthoback" mit Sitz in Hongkong gemeldet.

"Viele Betroffene berichten, dass sie Ware erhielten, obwohl der Bestellvorgang abgebrochen oder nicht abgeschlossen worden war. Andere erhielten doppelte Lieferungen. Hinzu kommen mangelhafte Produktqualität und Schwierigkeiten bei der Rückabwicklung und Reklamation", so die Verbraucherschützer.

Orthoback: Ärger mit Online-Bestellungen aus China

Hinzu käme, dass Rücksendungen auf eigene Kosten nach China geschickt werden müssten. Das koste oft 30 Euro oder mehr. Auch werde von Waren berichtet, die auf dem Rückweg angeblich "verloren" gingen.

Ein weiteres Problem: Die Kommunikation gestalte sich schwierig. Auf deutschsprachige E-Mails werde meist nur unzureichend reagiert.

Lesen Sie auch: Enkeltrick war gestern: Mit diesen Maschen wollen Internet-Betrüger an Ihr Geld

Online-Bestellungen im Internet: Das rät die Verbraucherzentrale

Genau prüfen, mit wem Sie handeln : Ein vertrautes Webseiten-Design bedeutet nicht, dass der Anbieter in Deutschland oder Europa sitzt.

: Ein vertrautes Webseiten-Design bedeutet nicht, dass der Anbieter in Deutschland oder Europa sitzt. Impressum, AGB und Rücksendeadresse sorgfältig lesen: Oft steht dort der Hinweis auf Hongkong, China & Co.

Oft steht dort der Hinweis auf Hongkong, China & Co. Rücksendekosten einkalkulieren : Versand nach Asien ist teuer, Rückerstattungen sind unsicher.

: Versand nach Asien ist teuer, Rückerstattungen sind unsicher. Bedingungen für Kaufpreisreduzierungen genau prüfen .

. Forderungen immer schriftlich widersprechen – am besten per Einwurfeinschreiben. Musterbriefe und Beratung bieten die Verbraucherzentralen.

– am besten per Einwurfeinschreiben. Musterbriefe und Beratung bieten die Verbraucherzentralen. Auf Warnzeichen achten: fehlende oder fehlerhafte Gütesiegel, unrealistische Preise, unklare Lieferzeiten.

Lesen Sie auch: PayPal-Konkurrenz aus Europa? So funktioniert das neue Bezahlsystem Wero

"Wer online bestellt, sollte vor dem Klick ins Impressum schauen. Ein Blick auf den Firmensitz kann viel Ärger ersparen", so Anett Wagner, Rechtsberaterin der Verbraucherzentrale.