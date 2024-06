Sam Plett, Makler und Vertriebsprofi, hilft anderen dabei, selbst eine erfolgreiche Karriere zu starten. Während viele über mehr Selbstständigkeit in Deutschland philosophieren, macht Plett Nägel mit Köpfen – und bleibt dabei doch stets mit beiden Beinen geerdet.

„Es reicht.“ Irgendwann, manchmal früher, manchmal später, hat jede und jeder von uns diesen Gedanken. Weil der Chef mit seinem Kontrollwahn nervt. Weil am Ende des Monats viel zu wenig Netto für all die Arbeitsmüh auf dem Konto bleibt. Oder weil schlicht der „Purpose“ des eigenen Schaffens im Unternehmen nicht mehr erkennbar ist – wozu eigentlich die ganze Rackerei?

Wechselwilligkeit erreicht Höhepunkt, doch die Quote der Selbstständigen steigt nicht

Der Wunsch nach Autonomie, nach beruflicher Entfaltung und Freiheit ist groß in Deutschland. Das zeigen diverse Studien, gerade zur Wechselwilligkeit der Deutschen. Spätestens mit dem Boom des Homeoffice und der erzwungenen Distanz der Corona-Jahre hat die Verbundenheit vieler Deutscher zu ihren Arbeitgebern stark nachgelassen. Die Wechselwilligkeit der festangestellten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer war nie höher. Zugleich ist die Gruppe derer, die sich trauen und den Sprung in die Selbstständigkeit wagen, sehr gering. Rund 1,5 Millionen Menschen in Deutschland sind selbstständig. Sie arbeiten im Schnitt 41 Stunden pro Woche und nehmen 27 Tage Urlaub im Jahr – also fast so wie „normale“ Angestellte. Nur mit dem wesentlichen Unterschied, dass sie selbst ihr Boss sind. Diese Zahlen ergeben sich aus dem „Freelancer-Kompass 2024“, herausgegeben von der Projekt- und Kundenbörse Freelancermap in Nürnberg.

Falschberatung als Auslöser, es selbst besser zu machen

Die Unabhängigkeit, das zeigt die Befragung der aktuell Selbstständigen in Deutschland auch, ist das wesentliche Argument für die Selbstständigkeit. Das gilt auch für den Finanz- und Versicherungsbereich, bei dem viele nach Jahren in der angestellten Vertriebs-Mühle von Großorganisationen einen Exit suchen. So ging es vor Jahren auch Sam Plett. Den Weg in die Finanzbranche fand der frühere Berufssoldat, der in der deutschen Marine gedient hatte, im Jahr 2017. Angefangen hatte es mit einem klaren Beratungsfehler. Plett wurde von einem unseriösen schwarzen Schaf der Branche über den Tisch gezogen – und wollte es selbst besser machen. 2017 stieg er als Mitarbeiter in den Strukturvertrieb Tecis ein – zwar formell selbstständig, doch faktisch bei Weitem nicht unabhängig. Plett: „Ich habe schnell festgestellt, dass ich keine eigene Werbung und kein eigenes Marketing betreiben darf. Auch die Provisionen waren sehr niedrig. Ich hatte keinen eigenen Kundenbestand und mir gehörte absolut nichts von dem, was ich aufbaute.“

Für den jungen Mann aus Hann, Münden erwies sich das nach kurzer Zeit nicht als der Traum, den er sich vorgestellt hatte. Kurzerhand kündigte Plett und machte fortan sein eigenes Ding als unabhängiger Makler. Der Erfolg gab ihm Recht: Durch seine gewinnende, überzeugende und stets am Kunden orientierte Art gewann Plett einen Kunden und einen Abschluss nach dem anderen. In die Karten spielten ihm dabei seine aus der aktiven Bundeswehrzeit guten Kontakte ins Militär. Gerade unter Soldatinnen und Soldaten ist der Beratungsbedarf zu Vorsorge- und Versicherungsprodukten groß. Sie vertrauen dabei erfahrungsgemäß „einem von ihnen“, einem wie Sam Plett.

Der Rest ist erfolgreiche Unternehmergeschichte: zwar nicht vom Tellerwäscher, aber vom Marinesoldaten zum Millionär. Aus dem „einfachen“ Makler Sam Plett ist heute ein erfolgreicher „Makler-Macher“ geworden – einer, der mit seinem Wissen, seinen Erfahrungen und seinen Kontakten dabei hilft, ebenfalls als selbstständige Finanzberater durchzustarten. Und das längst nicht mehr allein „in der Truppe“ – für die Plett die Marke „finanzsoldat“ ins Leben gerufen hat. Zu den Kunden gehören auch Architekten, IT-ler oder Ärzte.

Anderen etwas zurückgeben – dieses Konzept zieht sich durch Sam Pletts Leben. Er ist zur Jahrtausendwende einst selbst als kleiner Flüchtlingsjunge nach Deutschland gekommen und wollte dem Land, das ihn so freundlich aufgenommen hat, mit seinem Bundeswehrdienst ab 2013 selbst etwas zurückgeben. Heute möchte er seinen ehemaligen Kameradinnen und Kameraden in der Kaserne, aber auch allen unglücklichen und gefesselten Beraterinnen und Beratern im Ausschließlichkeits- oder Strukturvertrieb etwas zurückgeben: durch Motivation und Hilfe bei der Selbstständigkeit sowie durch eine bessere, wirklich kundenorientierte Finanzberatung.

Plett versorgt angehende Makler mit „qualifizierten Leads“

„Mittlerweile sind wir weit mehr als 1.300 Beraterinnen und Berater und generieren mehr als 1.500 Kundenfragen pro Tag, die wir unseren Partnern zur Verfügung stellen“, erklärt der Makler-Macher Plett. Dabei agieren er und sein Team mit sogenannten Lead-Projekten, mit deren Hilfe sie qualifiziert neue potenzielle Kunden gerade im digitalen Umfeld gewinnen. Vorbei die Zeiten, als Finanzberater nur Listen von Freunden, Verwandten oder Vereinsmitgliedern abtelefonieren mussten, um an Unterschriften unter neue Altersvorsorge- oder Versicherungsprodukte zu gelangen. Für Plett liegt der Weg in einer besseren, gezielteren Ansprache – und kundengerechteren Produkten sowie einer besseren Beratung. Makler Plett: „Der größte Engpass jeder Branche ist der qualifizierte Endkunde. Das Problem haben wir erkannt und gelöst. Wir generieren Leads und geben diese dann an Vermittler weiter.“ Doch allein mit dem Weitergeben von qualifizierten Leads will sich Plett nicht begnügen. Zu seinem Selbstständigkeits-Service gehören auch Akademien und Schulungen, Rechtsberatung sowie Unterstützung bei IT-Themen, beim Social-Media-Marketing oder bei Buchhaltungsfragen.

Der Vertriebsprofi aus Niedersachsen sagt: „Mein Antrieb liegt darin, Menschen zu unterstützen und ihr volles Potenzial zu entfalten. Der Finanzvertrieb war ein erfolgreicher Startpunkt, aber meine Mission geht weit darüber hinaus. Ich möchte innovative Geschäftsmodelle schaffen, die nicht nur hohe Provisionen bieten, sondern auch Raum für persönliche Entfaltung schaffen.“ Letztlich geht es ihm darum, jedem Menschen, der selbstständig sein möchte, dabei zu helfen, den Weg in die Selbstständigkeit zu finden. Egal ob mit der Finanzdienstleistung, Investments, Immobilien oder der Photovoltaik.