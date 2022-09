Kosten-Schock im Heim

Senioren sind alarmiert: Ihr Eigenanteil für die Unterbringung in Pflegeeinrichtungen steigt teilweise um mehr als 1.000 Euro pro Monat. Was Betroffene nun tun solltzen.

Auf Bewohner in Pflegeheimen rollt zurzeit eine Kostenlawine zu. Ihr Eigenanteil steigt oftmals um mehrere hundert Euro im Monat. Die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt spricht davon, dass sich die Kosten in Einzelfällen sogar verdoppeln sollen - zum Beispiel von rund 1.600 Euro auf fast 3.300 Euro. Die Entscheidung der Pflegekasse dazu stehe aber noch aus, sagt Josefine Pönicke von der Pflegerechtsberatung der Verbraucherzentrale. Die Verhandlungen zwischen den Heimen und der Pflegekasse über die Entgelte ab September laufen demnach in den meisten Fällen noch.