Die besten Tipps für Sparfüchse

Es gibt viele gute Gründe dafür, im Alltag auf den Geldbeutel zu achten. Der eine spart für eine besondere Anschaffung oder eine Reise, ein anderer möchte früher in Rente gehen oder etwas fürs Alter zurücklegen. Man muss kein Frugalist werden, um an der einen oder anderen Stelle günstiger durch den Tag zu kommen. Tatsächlich gibt es viele kleine, leicht umsetzbare Gewohnheiten, die dabei helfen, am Ende des Monats mehr Geld auf dem Konto zu haben.

Schöne Mode muss nicht teuer sein

Jeder möchte gern schön aussehen und gut gekleidet sein. Dabei geht es jedoch ziemlich ins Geld, jeden Monat shoppen zu gehen und sich neu auszustatten. Doch Mode kann auch günstig sein. Modebewusste Frauen können ebenso im Outlet-Store fündig werden. Dort lassen sich bekannte Marken zu besonders günstigen Preisen einkaufen. Eine andere Möglichkeit ist es, azyklisch zu kaufen. Das bedeutet, dass Sie am Ende des Winters beispielsweise Winterkleidung und am Ende des Sommers Ihre Sommerkleidung kaufen. So profitieren Sie von Rabatten und Ausverkäufen. Greifen Sie dabei insbesondere auf zeitlose Mode zurück, die Sie auch noch in der nächsten Saison tragen – und im besten Fall noch viele Jahre. Indem Sie mehr auf Qualität als auf Quantität achten und Ihre Kleidung seltener austauschen, sparen Sie langfristig sogar trotz höherer Anschaffungskosten.

Kaufen Sie Dinge gebraucht

Egal ob es sich um Haushaltsgegenstände, Autos oder Möbel handelt: Die meisten Dinge können Sie gebraucht zu einem deutlich günstigeren Preis erwerben. Dies gilt selbst für Dinge, die einen geringen Werteverfall haben. Ein Schrank beispielsweise wird nach einem oder zwei Jahren in Gebrauch nicht allzu stark in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Bei Gebrauchtwagen, deren Erstzulassung länger als fünf Jahre her ist, gibt es Rabatt um die 65 Prozent! Dies gilt selbst, wenn der Wagen kaum in Gebrauch war und die meiste Zeit in der Garage stand. Bei der Versicherung kommen Sie außerdem günstiger weg, indem Sie sich für eine Teilkasko entscheiden. Diese deckt zwar weniger ab als eine Vollkasko, macht jedoch bei Gebrauchtwagen deutlich mehr Sinn.

Schreiben Sie sich eine Einkaufsliste

Kennen Sie die Situation, dass Sie hungrig einkaufen waren und am Ende viel mehr Geld ausgegeben haben als eigentlich notwendig? Dann stapeln sich die Vorräte im Schrank und schlimmstenfalls verderben Lebensmittel, die dann weggeworfen werden müssen. Dem können Sie entgegenwirken, indem Sie sich vor Ihrem Einkauf eine Liste schreiben mit den Dingen, die Sie wirklich brauchen. Falls Sie im Geschäft noch ein besonders gutes Angebot sehen, können Sie dennoch flexibel mit Ihrem Plan umgehen. Außerdem ist es sinnvoll, sich am Anfang der Woche zu überlegen, was Sie kochen möchten und anschließend diese Dinge einzukaufen. So muss nichts weggeworfen werden und es bleibt auch nichts übrig. Ein weiterer Vorteil ist es, dass frisch zu kochen insgesamt viel günstiger ist, als auf Fast Food und Convenience-Produkte zurückzugreifen. Auch die Gesundheit wird es Ihnen danken.

Sparsamer mit dem Wasser umgehen

Im Winter ist es besonders schön, ab und zu ein wärmendes Vollbad zu nehmen. Bei Erkältungen wirkt es wahre Wunder. Versuchen Sie dennoch, nicht jeden Tag zu baden. Auch beim Duschen lässt sich leicht Wasser sparen, indem Sie den Wasserhahn schließen, während Sie Shampoo oder Duschgel auftragen. Doch Wassersparen ist nicht an jeder Stelle zwingend notwendig. Bei elektrischen Geräten, die erhitztes Wasser nutzen, macht es allerdings schon Sinn. Eine Spülmaschine im Eco-Waschgang allerdings ist sparsamer als das Waschen per Hand, sofern sie vollgestapelt ist. Ähnliches gilt für die Waschmaschine: Stellen Sie diese erst an, wenn Sie eine volle Waschladung beisammenhaben. Nicht jedes Kleidungsstück muss gewaschen werden, nachdem es getragen wurde. Bisweilen reicht es auch aus, die Sachen einmal an der frischen Luft auszulüften.

Weniger ausgehen, häufiger Freunde einladen

Eine durchgefeierte Nacht ist für viele Menschen der Inbegriff von Spaß und Freiheit. Der Geldbeutel freut sich leider dabei überhaupt nicht. Allein der Eintritt in viele Clubs ist oft recht teuer, dazu kommen noch überteuerte Getränke, selbst wenn sie nicht alkoholisch sind. Deutlich günstiger können Sie einen schönen Abend haben, indem Sie einfach im Park oder zuhause Freunde treffen. Auch in den eigenen vier Wänden ist es – sofern die Lautstärke im Rahmen bleibt – möglich, Musik anzuschalten und zu tanzen. Wenn Sie es ruhiger mögen, dann veranstalten Sie einen gemeinsamen Kochabend oder kramen Sie die Gesellschaftsspiele heraus. Wenn jeder Gast noch dazu etwas mitbringt, ist der Abend für alle günstig und Sie haben eine große Auswahl an Snacks und Getränken.