Experten beantworten Fragen von Lesern aus Sachsen-Anhalt zu Kontoführungsgebühren

Der Bundesgerichtshof hat geurteilt, dass viele Erhöhungen der Kontogebühren in den vergangenen Jahren illegal waren. Betroffene Kunden haben noch bis zum 31. Dezember 2021 die Chance, ihr Geld zurückzuverlangen. Dazu müssen sie selbst aktiv werden.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat im April entschieden, dass viele Banken ihre Kontoführungsgebühren illegal erhöht haben. Das heißt, Millionen Bankkunden haben in der Vergangenheit zu viel gezahlt. Das Gute daran? Sie können noch bis 31. Dezember 2021 Geld zurückfordern. Was viele nicht wissen: Die Kunden müssen selbst aktiv werden. Verbraucherzentralen bieten zwar oft Musterbriefe für eine Rückforderung an, trotzdem sollte jeder individuell recherchieren, um sein Recht geltend zu machen.