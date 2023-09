Wer sie drei Mal hintereinander falsch am Geldautomaten eingibt, sperrt in der Regel unfreiwillig seine Zahlungskarte. Doch wie nur kann man sie die Geheimnummer leichter merken?

Frankfurt/Main - Sie stehen an der Kasse oder am Geldautomaten - und auf einmal ist sie Ihnen entfallen: Die Geheimzahl Ihrer Zahlungskarte. Kennen Sie das?

Keine schöne Vorstellung. Dennoch sollten Sie auf keinen Fall einen Notizzettel mit der PIN im Geldbeutel aufbewahren oder diese als Notiz im Handy speichern.

Für jede Ziffer ein Bild

Das Gemeinschaftsunternehmen der deutschen Banken und Sparkassen, Euro Kartensysteme, empfiehlt stattdessen: Die Zahlenkombination der PIN mit Geschichten und Bildern verknüpfen. Dadurch ließe sie sich leichter merken.

Ein Beispiel: Lautet Ihre PIN etwa 5741 könnten Sie sich vor dem geistigen Auge fünf Freunde vorstellen, die am Sonntag, also dem siebten Wochentag, mit dem Segelboot (Form einer Vier) zum Leuchtturm (steht so aufrecht wie die Eins) schippern.

PIN mit Route verbinden

Eine andere Möglichkeit, die Euro-Kartensysteme auf der Webseite „pin-im-sinn.de“ nennt: Den Ziffern der PIN bestimmte Orte daheim oder auf dem Weg zur Arbeit zuordnen - und so eine Route abstecken.

Geht man etwa von der PIN 9351 aus, könnte man sich überlegen, dass es neun Stufen bis zum Haus sind, man durch drei Türen in die Wohnung kommt, an der Garderobe fünf Haken sind und es in der Küche ein Fenster gibt. Schreite man diese Route dann vor dem geistigen Auge ab, könne man die PIN so zusammenbringen.

Datum merken

Das ist Ihnen zu kompliziert? Auch ein Ereignis kann man der PIN zuordnen. Falls die PIN mit unserem Kalender vereinbar ist, stehen deren Ziffern dann für ein Datum. Für dieses recherchiert man ein markantes Ereignis, das als emotionale Brücke dient - und visualisiert es.

Liegen die ersten beiden Ziffern der PIN beispielsweise zwischen 01 und 12, kann sie als Monats- und Jahresangabe gelesen werden. Liegt die PIN zwischen 0000 und 2020, funktioniert sie als Jahreszahl. Hat man die PIN 1492 könnte man sich dann beispielsweise merken, dass Christoph Kolumbus in diesem Jahr auf Amerika stieß.