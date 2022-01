Die Immobilie als Sicherheit für einen Kredit – das gilt es zu berücksichtigen

Wer einen Kredit aufnehmen will, benötigt meist Sicherheiten, um diesen gegen Ausfall zu schützen. Vor allem bei größeren Kreditsummen legen Banken Wert auf eine Sicherheit. Im Alter und bei einer nicht so hohen Rente ist eine solche Immobilie als Sicherheit ein großer Vorteil. Daran hängt oft die Entscheidung, ob die Bank einen Kredit bewilligt oder nicht. Außerdem lassen sich mit einer Immobilie als Kreditsicherheit bessere Konditionen heraushandeln. Darüber hinaus öffnet die eigene Immobilie auch den Weg zu anderen Kreditoptionen, die durchaus interessant sind. Dieser Artikel gibt einen Überblick über die Möglichkeiten.

Der Verwendungszweck: Wichtig bei der Wahl des Kredits

Zunächst ist es wichtig, für welchen Zweck der Kredit benötigt wird. Fließt das Geld in die Immobilie, dann steigt auch der Wert. Diese zweckgebundenen Kredite vergeben Banken vergleichsweise einfach, beispielsweise für den altersgerechten Umbau eines Einfamilienhauses.



Wer hingegen einen Kredit braucht, um sich im Alter ein Ferienhaus auf Teneriffa anzuschaffen oder nochmal eine Weltreise zu starten, kann auf Probleme bei der Kreditbewilligung stoßen.



Zu berücksichtigen ist weiterhin, dass Immobilienkredite ab 2022 teurer werden können. Die Märkte sind in Bewegung und die Inflation ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Dies beeinflusst die Vergabe von Krediten, denn langfristige Darlehen mit niedrigen Zinsen erwirtschaften in Zeiten hoher Inflation Verluste für die Banken. Dementsprechend ist mit einer Anpassung der Zinsen zu rechnen.

Vor- und Nachteile unterschiedlicher Finanzierungen

Die Wahl des Kredits spielt eine wichtige Rolle und entscheidet über die zukünftigen finanziellen Mittel, die monatlich zur Verfügung stehen. Eine interessante Option ist die BestAger Finanzierung für Alleinstehende. Im Gegensatz zu einem Immobilienkredit ist diese Art der Finanzierung frei von einem Verwendungszweck. Es ist also möglich, die eigene Immobilie als Sicherheit zu nutzen und davon eine Weltreise zu finanzieren.



Bei der BestAger Finanzierung dient der Wert der selbst bewohnten Immobilie als Richtwert für die Höhe des Kredits. In der Regel lässt sich hier 40 Prozent des festgestellten Werts beleihen. Ein interessanter Aspekt ist das Konzept hinter der BestAger Finanzierung. Es gibt bei dieser Form des Darlehens keine monatliche Rückzahlung. Dies ist gerade für Rentner interessant, die nur ein begrenztes monatliches Einkommen besitzen. Die Rückzahlung des Kredits wird erst im Falle des Verkaufs oder der Vererbung der Immobilie fällig.

Die Rückzahlung von Krediten, bei denen eine Immobilie als Sicherung dient

Gerade wer ein höheres Alter erreicht hat und das Haus als Sicherheit für den Kredit eingesetzt hat, sollte an die Auswirkungen denken.



Dies ist beispielsweise wichtig, wenn die eigene Immobilie vererbt wird. Die Immobilie ist dann weiterhin belastet und die Erben übernehmen die Schulden. Falls das Erbe ausgeschlagen wird, geht auch die Immobilie verloren. Dies setzt die Erben unter Zugzwang. Bei einer BestAger Finanzierung ist die Schuld hingegen nicht direkt an die Immobilie gebunden. Die Erben können also den Kredit unabhängig vom Haus auslösen oder im Zusammenhang mit einem Verkauf begleichen.



Wer sich für einen Teilverkauf entschieden hat, tut seinen Erben ebenfalls nicht unbedingt einen Gefallen. Ein Verkauf der Immobilie ist unter diesen Umständen nicht möglich. Vielmehr müssen die Erben den verkauften Bereich zurückerwerben. Aufgrund rapide steigender Immobilienpreise wird dann in der Regel ein deutlich höherer Betrag fällig, als durch den Verkauf erzielt wurde. Außerdem fallen bis zur Einigung über der veräußerten Bereich weiterhin Mietkosten an, die die Erben zu tragen haben.