Das passende Online-Geschäftskonto finden  : das sollten Sie wissen

Die Finanzbranche ist im Wandel. Bemerkbar macht sich dies nicht zuletzt an der stetig wachsenden Anzahl von Direkt- und FinTech-Banken, die ausschließlich online agieren und den großen Bankhäusern mit äußerst günstigen Konditionen den Preiskampf ansagen. Und dies durchaus mit Erfolg, denn immer mehr Unternehmen wechseln zu den digitalen Anbietern. Worin die Vorteile der Online-Geschäftskonten liegen, für welche Unternehmen sich diese eigenen und worauf bei der Kontoeröffnung geachtet werden sollte, klären wir in diesem Artikel.

Welche Banken bieten Online-Geschäftskonten an?

Online-Geschäftskonten werden allen voran von Direktbanken und FinTech-Banken angeboten. Bei beiden handelt es sich um filiallose Banken, die ihre Services ausschließlich online anbieten. Direktbanken sind oft Tochtergesellschaften traditioneller Filialbanken, die in erster Linie gegründet wurden, um den Online-Markt abzudecken. Beispiele dafür sind etwa die zur Bayrischen Landesbank gehörende DKB sowie die Comdirect der Commerzbank.

FinTechs hingegen sind meist (wenn auch nicht zwingend) Start-ups, die sich zum Ziel gesetzt haben, mithilfe innovativer Finanztechnologien die Prozesse der Finanz- und Bankenbranche zu vereinfachen und zu beschleunigen. Für die Kunden reduziert sich dadurch der Aufwand rund um die täglichen Bankgeschäfte. Zu den bekanntesten deutschen FinTech-Banken zählen Fidor, Penta, N26, Kontist und Fyrst.

Welche Vorteile bringen digitale Geschäftskonten?

Im Kern erfüllen die Online-Geschäftskonten jegliche Funktionen eines klassischen Kontos. Vorranging dienen sie also der Abwicklung des täglichen Zahlungsverkehrs. Nur werden SEPA-Transaktionen, Daueraufträge, Lastschrifteinzüge und Co eben per App und Browser in Auftrag gegeben und verwaltet.

Abgesehen von den grundlegenden Online-Banking-Funktionen punkten FinTechs insbesondere mit ihren benutzerfreundlichen Apps und Webapplikationen. Diese sind übersichtlich und ansprechend gestaltet sowie einfach zu bedienen. Viele Apps bieten zudem Zusatzfunktionen, die weit über das Angebot herkömmlicher Online-Banking-Apps hinausgehen.

Beispielsweise kann so manch digitales Geschäftskonto (Penta) mit diversen Buchhaltungssoftwares wie lexoffice, debitoor und Buchhaltungsbutler verknüpft werden sowie über eine DATEV-Schnittstelle verfügen, sodass Transaktionen und Belege zwischen Banking- und Buchhaltungssystem automatisch synchronisiert werden können.

Nicht zuletzt gehört auch der Preis zu den großen Argumenten, die für ein Online-Geschäftskonto sprechen. Da digitale Banken keine Filialen unterhalten, können sie die Ersparnisse aus Personal- und Mietkosten an ihre Kunden weitergeben. Geschäftskonten mit niedrigen oder ganz ohne Kontoführungsgebühren sind daher keine Seltenheit mehr.

Für welche Unternehmen eignet sich ein Online-Geschäftskonto?

Prinzipiell kann für jedes Unternehmen ein Online-Geschäftskonto eröffnet werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um größere Kapitalgesellschaften, mittelständische Unternehmen, Selbstständige oder Freiberufler handelt. Voraussetzung ist lediglich eine Nutzung für unternehmerische Zwecke. Privatpersonen sind daher von der Eröffnung ausgeschlossen.

Allerdings ist nicht jedes Online-Geschäftskonto ist für jede Unternehmensform geeignet. Darin versteckt sich aber auch eine gute Nachricht. Denn viele digitale Kontomodelle richten sich nach den Ansprüchen spezieller Unternehmensformen – sowohl preislich als auch bezüglich der gebotenen Funktionen.

Dies macht Online-Geschäftskonten auch für Einzelunternehmen, Selbstständige und Freiberufler, die aufgrund der hohen Gebühren klassischer Geschäftskonten oft ein privates Konto für geschäftliche Zwecke nutzen, zu einer attraktiven Alternative.

Was kostet ein Online-Geschäftskonto?

Die meisten Anbieter stellen mehrere Kontomodelle zur Auswahl. Bei den günstigsten Modellen belaufen sich die monatlichen Kontoführungsgebühren meist auf nur ein paar wenige Euro oder entfallen sogar ganz. Im Gegenzug ist die Anzahl der kostenlosen Transaktionen allerdings meist begrenzt. Doch auch die Mehr-Überweisungen kosten in der Regel nur niedrige, zweistellige Cent-Beträge.

Wieviel ein Online-Geschäftskonto kostet, hängt schlussendlich also von den inkludierten Leistungen ab. Eine Kapitalgesellschaft hat andere Anforderungen als ein Selbstständiger und wird daher vermutlich ein etwas umfangreicheres Leistungspaket buchen, das zwar in der Grundgebühr mehr kostet, jedoch auch zusätzliche Funktionen und mehr kostenlose Transaktionen bereithält.

Wie läuft die Einrichtung des Kontos ab?

In der Regel sind die Geschäftskonten innerhalb weniger Minuten beantragt. Es reicht ein Besuch auf der Website des jeweiligen Anbieters. Dort wählt man das gewünschte Kontomodell aus und macht die nötigen Angaben zum Unternehmen und der eigenen Identität – welche anschließend aus Sicherheitsgründen noch zu verifizieren sind. Zur Benutzung freigeschaltet werden die Konten meist innerhalb von zwei bis drei Tagen.

Worauf sollte man bei der Entscheidung für einen Anbieter achten?

Bevor man sich auf einen Anbieter festlegt, sollte man sich gut überlegen, welche Anforderungen man an das Konto stellt, und möglichst viele Anbieter miteinander vergleichen. Hier ein paar Tipps, welche Kriterien bei der Entscheidungsfindung zum passenden Online-Geschäftskonto helfen können:

Die Rechtsform des eigenen Unternehmens spielt insofern eine Rolle, da viele Angebote auf bestimmte Unternehmensformen ausgelegt sind. Daher macht es Sinn, von Beginn an nach solch spezifischen Angeboten zu suchen. Auf diese Weise vermeidet man, Gebühren für Funktionen und Leistungen zu bezahlen, die ohnehin nicht in Anspruch genommen würden.

Kontoführungsgebühren werden von vielen Anbietern gar nicht erst verlangt. Dies bedeutet jedoch nicht unbedingt eine Ersparnis. Der Grund: Die auf diese Weise entstandenen Nicht-Einnahmen werden anderswo wieder reingeholt, wie beispielsweise durch kostenpflichte Transaktionen.

Transaktionskosten für SEPA-Überweisungen, Daueraufträge, Lastschrifteinzüge und Co sollten genau geprüft werden. Sollten diese zahlungspflichtig sein, spielt natürlich auch eine Rolle, wie viele Buchungsposten monatlich anfallen, und in welchem Ausmaß Überweisungen in Länder außerhalb der Eurozone getätigt werden.

Kredit- und EC-Karten sind in vielen Fällen ohne monatliche Grundgebühren enthalten. Hierbei sollte vor allem auf die inkludierte Stückzahl, das monatliche Kartenlimit sowie mögliche Zahlungsgebühren geachtet werden.

Die Umsteigemöglichkeiten zu anderen Kontomodellen desselben Anbieters sollten ebenfalls in Betracht gezogen werden, vor allem von noch jungen Unternehmen, die womöglich ein rasches Wachstum vor sich haben. Denn im laufenden Verkehr die Bank zu wechseln, erweist sich häufig als relativ schwierig.

Die Zusatzleistungen variieren von Anbieter zu Anbieter. Mögliche Beispiele hierfür sind etwa die zuvor Integrierte Buchhaltungssysteme und DATEV-Schnittstellen, aber auch POC-Kartenlesegeräte, Unterkonten mit separaten IBANs, sowie die Möglichkeit, Tages- und Festgeldkonten einzurichten und Kredite aufzunehmen.