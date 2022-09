Bürger sorgen sich vor Stromausfall

Berlin - Die Mehrheit der Deutschen sorgt sich einer Umfrage

zufolge vor einem Stromausfall. In der repräsentativen Erhebung des

Civey-Instituts antworteten 53 Prozent auf die Frage „Wie groß ist

Ihre Sorge, dass es im kommenden Winter aufgrund der Energiekrise zu

Stromausfällen kommt?“ mit „sehr groß“ oder „eher groß“, wie das

Nachrichtenportal „Watson“ berichtet. 35 Prozent der

Befragten machten sich nur „sehr kleine“ oder „eher kleine“ Sorgen.

Vor allem jüngere Menschen sind demnach besorgt: 60 Prozent der 18-

bis 29-Jährigen gaben an, „sehr große“ oder „eher große“ Sorgen zu

haben, dass es zu einem Stromausfall im Winter kommen kann. Bei den

30- bis 49-Jährigen waren es 46 Prozent.

Warnung vor Ausfällen

28 Prozent der gut 5000 im Internet Befragten erklärten, bereits

Vorsorge getroffen zu haben. 69 Prozent verneinten hingegen die Frage

„Haben Sie bereits privat Maßnahmen ergriffen, um im Falle eines

Stromausfalls vorbereitet zu sein (z.B. Notvorrat angelegt, Gaslampe

oder -kocher gekauft)?“. Drei Prozent antworteten mit „Weiß nicht“.

Angesichts der Energiekrise gibt es seit Wochen vereinzelt Warnungen

vor möglichen Stromausfällen. So hatte etwa der Deutsche Städte- und

Gemeindebund am Wochenende solche Befürchtungen geäußert und dies

unter anderem damit begründet, dass die Gefahr einer Überlastung des

Stromnetzes bestehe, wenn die vielen in diesem Jahr verkauften

Heizlüfter ans Netz gingen, sollte die Gasversorgung ausfallen.

Experten halten großflächige Stromausfälle in der Art eines Blackouts

allerdings für unwahrscheinlich.