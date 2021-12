Baufinanzierung ohne Eigenkapital: So funktioniert der Vollfinanzierungskredit  

Die meisten Menschen, die sich den Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen möchten – sei es in Form eines schicken Einfamilienhauses im Grünen oder einer Eigentumswohnung inmitten der pulsierenden Innenstadt – nutzen dazu in der Regel einen Kredit von der Bank ihres Vertrauens, um ihren Eigenkapitalanteil auf diese Weise aufzustocken. Was überraschenderweise jedoch nur die wenigsten potentiellen Immobilienkäufer wissen: Das Ganze funktioniert dank der sogenannten Vollfinanzierung auch komplett ohne eigenes Kapital. Allerdings gibt es einige überaus wichtige Faktoren zu bedenken, damit dieses recht spezielle Finanzierungsmodell ohne Komplikationen funktionieren kann. Wie diese Voll- beziehungsweise 110-Prozent-Finanzierung abläuft, welche Vor- und Nachteile sie bietet und worauf der Kreditnehmer darüber hinaus noch achten sollte, zeigt der nun folgenden Artikel.

Während der Kauf einer Immobilie ohne Eigenkapital bis vor einiger Zeit noch nahezu unmöglich war, bieten heutzutage immer mehr Banken ein spezielles Finanzierungsmodell an, mit dem es auch Menschen ohne eigene Ersparnisse ermöglicht werden soll, sich den Traum vom Eigenheim verwirklichen zu können. Bei dieser sogenannten Vollfinanzierung werden sowohl der Kaufpreis der Immobilie, als auch sämtliche Zusatz- respektive Kaufnebenkosten – wie zum Beispiel die Notar- und Maklergebühren oder auch die Kosten für den Grundbucheintrag – komplett von der Bank übernommen. Allerdings ist die Finanzierung ohne Eigenkapital mit gewissen Voraussetzungen verknüpft, die der potentielle Kreditnehmer erfüllen muss. Darüber hinaus gibt es neben einigen Vor- auch diverse Nachteile und potentielle Risiken, die bei einer Baufinanzierung ohne Eigenkapital besser nicht unterschätzt werden sollten.

Baufinanzierung ohne Eigenkapitalanteil: Das sind die Vor- und Nachteile einer Vollfinanzierung

Vorab sei gesagt, dass ein Kreditnehmer mit einem möglichst hohen und vor allem gesicherten Einkommen deutlich bessere Chancen hat, eine Vollfinanzierung von der Bank zu erhalten. Damit es bei der Baufinanzierung ohne Eigenkapital keine Probleme oder sonstige Komplikationen gibt, sollten sämtliche Vor- und Nachteile in Ruhe miteinander verglichen werden. Die folgende Auflistung dient jedoch nur als eine Art erste Orientierungshilfe, da bei einer solchen Vollfinanzierung auch zahlreiche individuelle und persönliche Faktoren berücksichtigt werden müssen, die sich von Kreditnehmer zu Kreditnehmer zum Teil sehr stark voneinander unterscheiden können. Tipp: Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte vor dem Gespräch mit dem Bankberater einen unabhängigen Finanzexperten zu Rate ziehen, der alle offenen Fragen ganz in Ruhe und ohne Zeitdruck beantworten kann.

Die potentiellen Vorteile der Vollfinanzierung

> Die zumeist sehr langwierige Ansparphase entfällt, sodass sich der Kreditnehmer ohne lange Wartezeit den Traum vom Eigenheim erfüllen kann.

> Eine Immobilienfinanzierung ohne Eigenkapital kann in Zeiten niedriger Zinsen deutlich sinnvoller sein, als eine Standardfinanzierung mit Eigenkapital außerhalb einer Niedrigzinsphase.

> Da bei der Vollfinanzierung meist eine sehr hohe Tilgungsleistung notwendig ist, ist der Kreditnehmer dementsprechend auch viel früher schuldenfrei, als es bei einem Standardbaukredit er Fall wäre.

> Eine Vollfinanzierung bietet vor allem jungen Familien und Alleinstehenden die praktische Möglichkeit, schon früh in die eigenen vier Wände einziehen zu können – sofern die Bonität ausreicht.

> Wer etwas Geld angespart hat, muss diesen Betrag nicht komplett in die Finanzierung mit einfließen lassen, sondern kann die Ersparnisse stattdessen beispielsweise zum Kauf von Einrichtungsgegenständen oder für eventuell anfallenden Reparaturen verwenden.

Die Nachteile einer Finanzierung ohne Eigenkapital

> Die monatliche (finanzielle) Belastung ist bei einer Baufinanzierung ohne Eigenkapital um einiges höher als bei einer Standardfinanzierung, da die Tilgungsleistungen in der Regel bei mindestens drei Prozent liegen. einschränken kann.

> Falls die Finanzierung aus welchen Gründe

> Und auch die Zinskosten sind höher als bei einer Immobilienfinanzierung mit Eigenkapital – häufig sogar zwei bis drei Mal so hoch.

> Neben den hohen Tilgungsbeträgen und der potentiell längeren Tilgungsdauer, muss der Kreditnehmer bei einer Vollfinanzierung zudem mit einem sogenannten Risikoaufschlag für die Erwerbsnebenkosten rechnen. Wie hoch dieser Aufschlag genau ist, hängt von der jeweiligen Bank ab.

> Nicht alle Banken bieten eine solche Vollfinanzierung an, was die Auswahl des Finanzierungspartners unter Umständen deutlich n auch immer nicht funktionieren sollte und die Immobilie zwangsversteigert werden muss, ist das Risiko bei einer Vollfinanzierung auf hohen Schulden sitzenzubleiben deutlich erhöht.

> Um eine Vollfinanzierung ohne Komplikationen erhalten zu können, sind ein gesichertes Einkommen und ein quasi perfekter Schufa-Score zwingend erforderlich.

Was sind die grundsätzlichen Voraussetzungen für eine Vollfinanzierung?

Viele Banken stellen spezielle Anforderungen an den potentiellen Kreditnehmer, bevor sie diesem überhaupt eine Vollfinanzierung ohne Eigenkapitalanteil ermöglichen. Zum einen muss der Kreditnehmer in der Lage sein, die meist sehr hohe monatliche Tilgungsleistung ohne Probleme erbringen zu können. Hier spricht man im Allgemeinen von der sogenannten 40-Prozent-Regel, was bedeutet, dass die Tilgungsrate in keinem Fall mehr als maximal 40 Prozent des monatlichen Einkommens ausmachen darf. Dazu ein kleines Beispiel zur Verdeutlichung: Falls die Monatsrate (Tilgungssumme plus Zinsen) 1.000 Euro beträgt, muss das Nettoeinkommen des Kreditnehmers bei mindestens 2.500 Euro liegen. Daher favorisieren die meisten Banken auch Kreditnehmer mit einem gesicherten und vor allem ausreichend hohen monatlichen Einkommen.

Zum anderen muss der Kreditnehmer bei einer Vollfinanzierung ein tadelloses Schufa-Register ohne negative Einträge vorweisen können (Stichwort Kreditwürdigkeit). Hierbei gilt: Je besser der sogenannte Schufa-Score, desto höher sind die Chancen auf die Bewilligung einer Baufinanzierung ohne Eigenkapitalanteil. Darüber hinaus muss der Kreditnehmer nachweisen können, dass er die Immobilie ausschließlich selber nutzt und dass es sich bei dem Haus beziehungsweise der Eigentumswohnung um eine werthaltige Anlage handelt. Sprich: Der Kreditbetrag muss durch den Immobilienwert abgedeckt sein. Und um die potentiellen Risiken einer Vollfinanzierung ohne Eigenkapital möglichst gering zu halten, empfiehlt sich neben einem hohen Einkommen zudem auch eine Absicherung des Kredites durch eine Versicherung. Dazu eignen sich zum Beispiel Berufsunfähigkeits-, Restschuld- oder auch die altbekannten Risikolebensversicherungen.

Welche Kriterien muss die Immobilie für eine Vollfinanzierung erfüllen?

Da sich bei einer Vollfinanzierung das potentielle Risiko für die Bank erhöht, stellen die meisten Kreditinstitute nicht nur spezielle Anforderungen an den Kreditnehmer, sondern zudem auch an die betreffende Immobile selbst. Und damit das Einfamilienhaus oder die Eigentumswohnung auch tatsächlich als Sicherheit fungieren kann, sollte sich die Immobilie optimalerweise in einer sehr guten Lage und in einem möglichst perfekten Zustand (Bausubstanz, Dach, Heizung etc.) befinden. Denn je höher die Chancen auf einen erfolgreichen Wiederverkauf sind, desto eher ist die Bank auch dazu bereit, eine Baufinanzierung ohne Eigenkapital zu ermöglichen. Bei Eigentumswohnungen spielt darüber hinaus auch die Ausstattung eine wichtige Rolle, da eine modern und komfortabel ausgestattete Wohnung im Falle einer Zwangsversteigerung deutlich einfacher verkauft werden kann.

Gibt es unterschiedliche Arten/Formen der Vollfinanzierung?

Bei einer Immobilienfinanzierung ohne Eigenkapital unterscheidet man in der Regel zwischen zwei verschiedenen Varianten: Die 100-Prozent-Finanzierung und die sogenannte 110-Prozent-Finanzierung. Während bei dem 100-Prozent-Finanzierungsmodell ausschließlich der Kaufpreis der Wohnimmobilie durch den Bankkredit finanziert wird, deckt die 110-Prozent-Finanzierung darüber hinaus auch sämtliche Kaufnebenkosten mit ab. Gut zu wissen: Zu den Kaufnebenkosten gehören unter anderem die Grunderwerbsteuer, die Maklercourtage und die Kosten für den Notar. Ein zusätzlicher Privatkredit ist hier dementsprechend nicht nötig. Durch den finanziellen Mehraufwand steigen bei einer 110-Prozent-Vollfinanzierung allerdings auch die monatlichen Zins- und Tilgungskosten. Tipp: Es empfiehlt sich, sämtliche anfallenden Kostenpunkte aufzulisten und genau durchzurechnen, ob man die monatlich fälligen Verbindlichkeiten auch in Zukunft ohne Weiteres aufbringen kann.