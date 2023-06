Schönfärberei? Aufseher warnen vor „Greenwashing“ im Finanzsektor

Die EU-Kommission will mehr Geld in „grüne“ Anlagen lenken. Doch was ist tatsächlich nachhaltig, und wo gaukeln Anbieter nur Umwelt- und Klimafreundlichkeit vor? Für Europas Aufsichtsbehörden wird „Greenwashing“ zum Thema.