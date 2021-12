Altersvorsorge der Zukunft: Digitale Vermögensverwaltung mit Value Investing

Das aktuelle Rentensystem steckt in der Vertrauenskrise. Zu diesem Ergebnis kommt eine vor kurzem durchgeführte forsa-Umfrage im Auftrag der Initiative Minderheitsaktionäre. Danach haben 86% der Befragten kein Vertrauen in Stabilität und Sicherheit der gesetzlichen Rentenversicherung. Die von der Ampel-Regierung ins Spiel gebrachte Aktienrente befürwortet immerhin mehr als jeder Zweite. Doch auch unabhängig von politischen Reformen wollen einige Anbieter auf dem freien Finanzmarkt bereits Wege für Wohlstand im Alter bieten - etwa über neue Formen der digitalen Vermögensverwaltung nach dem Value-Investing-Ansatz.

Von Graham bis Buffet: Eine Strategie mit Erfolgsgeschichte

Das Konzept, auf Basis wirtschaftlicher Kennzahlen und einer präzisen Fundamentalanalyse gezielt nach ihrem Börsenpreis unterbewertete Assets zu kaufen, geht auf den US-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler Benjamin Graham zurück. In seinen Grundlagenwerken wie „Security Analysis“ und „The Intelligent Investor“ aus den 30er und 40er des letzten Jahrhunderts beschreibt er seine Value-Strategie, die den inneren Wert eines Unternehmens als maßgebliche Größe für eine Investmententscheidung definiert. „Der Preis ist, was man bezahlt. Der Wert ist, was man erhält“, verdichtet Grahams berühmtester Schüler und Investorenlegende Warren Buffet den Ansatz des Value-Investing zu einer Kurzformel. Über die Jahrzehnte haben er und andere Portfolio-Manager weltweit den Ansatz mit teils beeindruckenden Renditen erfolgreich weiterentwickelt. Doch die hohen Kosten der detaillierten Analyse-Arbeit gaben lange Zeit nur Großinvestoren und Unternehmen Zugang zu den gefragten Anlagemodellen. Kleinanleger mit dem Ziel einer renditestarken Altersvorsorge mussten sich anderweitig umschauen oder mit deutlichen Abstrichen auf staatliche Sicherungssysteme im Alter vertrauen.

Digitale Vermögensverwaltung: Co-Working von Robo Advisor & Finanzexperten

Doch digitale Lösungen scheinen eine neue Effizienz in die Branche zu tragen - mit einem Kostenniveau, das auch dem Sparer mit durchschnittlichem Kapitalbesitz, den Weg zu einer aktiven Vermögensverwaltung von hoher Qualität mittels Value Investing eröffnet.

Andreas Wagner, Geschäftsführer und Partner von Estably. Estably Vermögensverwaltung AG

„Noch nie konnten Anleger so unkompliziert und zu solch günstigen Konditionen derart performancestark für ihren Wohlstand vorsorgen“, ist Andreas Wagner, Geschäftsführer und Partner des Vermögensverwalters Estably überzeugt. Dazu kombiniert man beim streng regulierten Liechtensteiner Anbieter digitale Technologien wie Robo Advising mit menschlichem Know-How von Finanzmarkt-Experten, die so ihre Value-Investing-Strategien optimieren und kostengünstiger anbieten können. Die bisherige Performance scheint dem Vermögensverwalter Recht zu geben. Als Testsieger beim Robo-Advisor Echtgeldtest 2021 konnte man beide Benchmarks deutlich übertreffen. Über Kooperationen mit etablierten Versicherungen könnten Kunden aus Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz so langfristig mit überschaubarem Risiko den Zinseszins-Effekt und unentdeckte Wertpotentiale auf den Finanzmärkten für sich nutzen. Große Vorteile böten sich etwa über die immer beliebteren fondsgebundenen Lebensversicherungen, die laut Wagner nunmehr bereits ab 50€ monatlich bespart werden könnten.

Mit Transparenz zur Demokratisierung des Value Investing

Durch den niedrigen Garantiezins von 0,9% bei den klassischen Lebensversicherungen wird die Entwicklung einer neuen Generation von Versicherungsmodellen begünstigt. Diese scheinen neben dem Ziel der Outperformance durch ein intelligentes Asset-Management, auch ein besonderes Augenmerk auf die Transparenz ihrer Produkte zu legen. Denn nach wie vor kämen bei vielen Anbietern nach Vertragsschluss noch versteckte Kosten und Gebühren hinzu, warnt Wagner, für den deshalb die Produkttransparenz zusammen mit der Anlagenperformance an oberste Stelle steht. Es scheint nicht ausgeschlossen, dass durch derlei Verbesserungen der Trend der laut dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft zuletzt leicht rückläufigen Zahl von Lebensversicherungsverträgen eine Kehrwende erfährt. Neue Funktionen wie eine flexible Ein- und Auszahlung von Kapital sowie die übersichtliche Darstellung zu Performance und Kosten auf Abruf geben dem Versicherungsnehmer zusätzlichen Handlungsspielraum für seine Altersvorsorge. Der Konkurrenzdruck der von digitalen Anbietern wie Estably ausgeht, könnte zu einem nachhaltigen Umdenken in der Branche führen. Ein neu belebter Wettbewerb mit modernen Versicherungslösungen dürfte aus Verbrauchersicht hingegen kaum Nachteile haben, sodass einige Beobachter bereits von einer Demokratisierung der erfolgreichsten Investmentmodelle für die Alterssicherung sprechen.