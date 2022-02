3D-Drucker: Geschichte, Funktionsweise, Einsatz

Drucken muss nicht zweidimensional sein. 3D-Drucker sorgen für die dritte Dimension

Der 3D-Druck gehört zu den spektakulärsten Innovationen in der neueren Zeit. Zum Einsatz kommt das dreidimensionale Druckverfahren bereits in vielen Wirtschaftszweigen. In der Bauwirtschaft wird der 3D-Drucker zur Blechbearbeitung, Blechverarbeitung und generell für die Erzeugung von Bauelementen benötigt. In der Mode werden bereits Schuhe und Kleidungsstücke mit dem 3D-Drucker hergestellt und in der Medizin sind es menschliche Organe für die Transplantation und Körperteile für Prothesen.

Doch nicht nur Industrie und Gewerbe profitieren von dem 3D-Druck, denn aufgrund der immer erschwinglicheren Preise wird das moderne Arbeitsgerät auch für den privaten Gebrauch attraktiver. Gute Modelle sind bereits für unter 1.000 Euro zu haben, was zwar nicht gerade billig, aber auch längst nicht mehr unerschwinglich ist.



Die Geschichte der 3D-Drucker

Meilensteine auf dem Weg zum dreidimensionalen Nachbau von Objekten waren die ersten Konzepte von Hideo Kodama im Jahre 1980, der sich mit seinem Exposé mit dem Rapid Prototyping befasste. Im Jahre 1984 folgte das erste Patent von Charles Hull zu dem Arbeitsgerät. Der US-amerikanische Erfinder hatte sich mit der Stereolithografie und damit mit einem der vielen möglichen Funktionsweisen des 3D-Druckers auseinandergesetzt.

Die Freigabe folgte zwei Jahre später und Hull gründete das Unternehmen 3D Systems, mit dem er 1987 den ersten 3D-Drucker realisieren konnte, den SLA-1. Seitdem nimmt die Entwicklung von 3D-Druckern einen immer rasanteren Verlauf an. Zunächst folgte die Verbreitung in der Wirtschaft, wofür die Online-Fertigungsplattform 3D Hubs ein gutes Beispiel ist. Erst seit den 2010er Jahren begannen die 3D-Drucker zunehmend den Run in die Privathäuser. Der Markt für 3D-Drucker boomt mit jährlichen Wachstumszahlen um 25 %. In diesem Jahr kamen 3D-Drucker erneut in die Schlagzeilen durch den Aufbau eines ganzen Hauses in Deutschland.



Die Funktionsweise von 3D-Druckern

Beim 3D-Druck kommt das Schichtbausystem zur Anwendung, das durch die Verschmelzung der einzelnen Schichten miteinander Schicht für Schicht realisiert wird. Insgesamt gibt es beim 3D-Druck zahlreiche unterschiedliche Verfahren. Am geläufigsten ist das Verfahren Fused Deposition Modeling (FDM), das sich weitgehend an der Funktionsweise normaler Drucker orientiert. Dabei wird das verwendete Material (Fachsprache: Filament) durch Erhitzung geschmolzen und mittels einer auch als Düse bezeichneten Spritzgussmaschine über ein Raster auf die Arbeitsfläche aufgetragen. Das Rohmaterial erhält nach der Abkühlung wieder die gewünschte Konsistenz.



Die Berechnungen für die Modellherstellung laufen bei einem 3D-Drucker über eine rechnergesteuerte Werkzeugmaschine. Dieser Prozess wird auch CNC Bearbeitung genannt. Das Akronym steht für Computerized Numerical Control (CNC). Als Material für den Einstieg empfehlen sich PLA, PTEG und ABS, wobei es sich um unterschiedliche Arten von aufrollbarem Kunststoff handelt. Fortgeschrittenere Materialien, die in der Wirtschaft zum Einsatz kommen, sind neben vielen anderen Filamenten Nylon, Polycarbonat, Sandstein, PTU und Plexiglas (PNMA).



Handlungsoptionen für den privaten Gebrauch

Durch die zunehmende Verbreitung der 3D-Drucker im privaten Gebrauch hat sich die Angebotsvielfalt möglicher Modelle erheblich erweitert. Zahlreiche Anbieter stellen im Online-Handel verschiedene Vorlagen für ausdruckbare Figuren und Gegenstände zur Verfügung. Auch der stationäre Fachhandel hat auf die steigende Nachfrage reagiert und die Schablonen sind in Elektronikgeschäften wie Saturn sowie Baumärkten wie OBI zu haben. Alternativ können die Objekte vor dem Ausdruck gescannt werden. Dafür benötigen Anwender neben dem 3D-Drucker einen 3D-Scanner.



Alltag, Kunst und Selbstständigkeit

Für den Ausdruck sind Kunstskulpturen und -figuren aller Art ebenso geeignet wie Alltagsgegenstände, Spielzeug, Schmuckstücke und Möbel. Das Reservoir an Möglichkeiten ist grenzenlos. Ein weiterer möglicher Einsatz des ist die Reparatur von Gegenständen. Andere nutzen den 3D-Drucker, um sich selbstständig zu machen. Um selbst gefertigte 3D-Produkte mit Mehrwert für den Kunden anbieten zu können, benötigt es allerdings erweiterte Kenntnisse für die Ausreizung der vielen Möglichkeiten mit dem Arbeitsgerät sowie ein geschicktes Händchen.