In Zeiten, da alles teurer wird – Strom, Sprit, Butter oder Bier –, ist es gut, wenn man noch Sparpotenziale heben kann. Auch Senioren können davon profitieren.

Mit einem einfach bedienbaren Smartphone oder Tablet, wie sie beispielsweise der österreichische Hersteller emporia anbietet, und der passenden App (= Anwendung) haben auch Senioren, die bisher ausgeschlossen waren von günstigen digitalen Angeboten, Zugang in die Welt der schönen und auch alltäglichen Schnäppchen.

Aldi, Edeka, Lidl und andere Discounter haben eigene Apps, mit denen die Kunden von besonderen Rabattgutscheinen profitieren und sich über Sonderaktionen informieren können. Oft werden auch Angebote gezeigt, die im regulären Prospekt nicht zu finden sind.

Richtig sparen und gleichzeitig übriggebliebene Lebensmittel aus Restaurants und Supermärkten retten, das ist mit der App Too Good To Go (übersetzt in etwa: zu gut, um es wegzuwerfen) möglich. Die Angebote wechseln täglich. Heute gibt es vielleicht ein leckeres Menü zum günstigen Preis, morgen wertvolle Lebensmittel, die kurz vor dem Ablaufen sind. Man kann sich jedenfalls darauf verlassen, dass alles noch haltbar und in gutem Zustand ist.

Eine Möglichkeit, sämtliche Angebotsprospekte aller Geschäfte in der Umgebung zu studieren, bietet die Gratis-App Marktguru. Dieser digitale Einkaufshelfer bietet neben einer riesigen Auswahl an Prospekten auch die Möglichkeit, an Geld-zurück-Aktionen teilzunehmen.

Bahnkunden können mit dem DB Navigator sparen. Mit dieser kostenlosen App kann man nicht nur bequem und online Tickets zum Sparpreis kaufen, sondern auch Prämien- und Statuspunkte sammeln.

Wer auf das Auto angewiesen ist, dem sei die App Benzinpreis-Blitz empfohlen, mit der man günstigste Spritpreise finden kann. Man gibt einfach den Standort, den gewünschten Umkreis und den benötigten Treibstoff ein.

Einen Klick wert ist auch die kostenlose App MyTopDeals. Hier findet man die neusten Schnäppchen, Gutscheine und Gratis-Artikel aus nahezu allen Lebens- und Anwendungsbereichen: von der Bierzapfmaschine bis zum Wellness-Urlaub, vom Akkuschrauber bis zum Zeitungsabo.

Eveline Pupeter, Geschäftsführerin des Handyherstellers emporia: „Es ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, dass auch unsere Seniorinnen und Senioren von den günstigen Preisen, die es oftmals nur im Internet gibt, profitieren.“ Wer also überlegt, aus Spargründen ein Smartphone oder Tablet anzuschaffen, sollte jedenfalls zuvor einen Preisvergleich anstellen und darauf achten, ob es eine kostenlose Geld-zurück-Garantie gibt, wie sie etwa emporia anbietet.

Weitere Informationen finden Sie HIER.