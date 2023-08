Am Sonnabend werden in Sachsen-Anhalt die Erstklässler eingeschult. Die MZ hat zusammengerechnet: Mehr als 2.000 Euro zahlen Familien in Magdeburg und Halle für den Start ihrer Abc-Schützen. Das kann sich nicht jede Familie leisten. Doch es gibt Hilfe - zumindest für die Bedürftigen.

Schreibtisch 244 Euro, Schulranzen 179 Euro, die Schulbücher 108 Euro – am Sonnabend werden in Sachsen-Anhalt 20.363 Kinder eingeschult, was das deren Eltern kostet, ist für viele Familien schockierend. „Ich hatte damit gerechnet, dass die Einschulung viel kosten wird. Dass es dann tatsächlich so viel ist, hat mich schon etwas erschreckt“, sagt Wanja Mock, Mutter der sechsjährigen Amalia aus Halle. Allein für die Schleife an der Zuckertüte habe sie 15 Euro bezahlen müssen. „Dabei ist das nur eine Schleife!“ Insgesamt zahlt Mock 2.044 Euro für den Schulstart.