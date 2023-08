Wenn Kinder bei Hitze in den PKW eingeschlossen werden, ist das hochgefährlich – und trotzdem passiert das immer wieder, selbst liebevollen Eltern. Schuld ist ein Syndrom.

Wenn Kinder bei der Autofahrt in ihren Sitzen einschlafen oder sich am Ende der Fahrt nicht bemerkbar machen, könnten Eltern sie schlichtweg vergessen.

Es ist nur wenige Wochen her: Ein Vater lässt sein 18 Monate altes Kind allein im Auto zurück. Das Baby stirbt an Überhitzung. Die Polizei ermittelt wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung – vermutlich hatte der Mann sein Kind ganz einfach im Wagen vergessen. Die Tragödie ist kein Einzelfall. Es gibt sogar einen eigenen Begriff für das Phänomen: das „Forgotten Baby Syndrome“ (auf deutsch: Vergessenes-Baby-Syndrom). Um ein echtes Syndrom in Form einer psychischen Diagnose handelt es sich dabei allerdings nicht. Sondern nur um eine Formulierung, um viele ähnlich gelagerte Fälle zu beschreiben.