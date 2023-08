Mit Ende 30 noch schwanger Wie Doreen H. aus Magdeburg ihr spätes Mutterglück meistert

Gesellschaftliche Ablehnung und ein erhöhtes Risiko auf Erkrankungen und Komplikationen: Wer mit Ende 30 oder Anfang 40 Mutter werden will, hat es oft nicht leicht. Dabei ist eine Schwangerschaft auch in diesem Alter meist noch möglich – und das Leben mit Kind in mancher Hinsicht entspannter.