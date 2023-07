Manche Eltern haben aber andere Urlaubspläne und melden ihr Kind deshalb in der Schule krank. Kommt so etwas raus, kann es passieren, dass sie Bußgeld zahlen müssen.

Zum Start der Sommerferienzeit hat der Chef des Deutschen Lehrerverbands Heinz-Peter Meidinger an Eltern appelliert, nicht schon vor Ferienbeginn mit ihren schulpflichtigen Kindern in den Urlaub zu fahren. „In den letzten Jahren gab es immer verstärkte Abwesenheitsquoten am Ende des Schuljahres“, sagt Meidinger. „Eltern sollten ihren Kindern kein schlechtes Vorbild sein, dass man sich an staatliche Regeln nicht halten müsse“, mahnte Meidinger.