Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. Niedrige Wohnkosten, nette Nachbarn und wenig Lärm: Die Regionen abseits der großen Städte haben für die Menschen, die dort zu Hause sind, eine hohe Attraktivität. Warum die Zukunftsaussichten allerdings düster sind.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Grußworte auf Websites von Gemeinden sind oft Floskelansammlungen. Manchmal allerdings spiegeln sie auch das Selbstverständnis der Menschen, die in einer Kommune leben. So ist es bei Falkenstein. „Wir leben gern da, wo andere ihre Freizeit oder ihren Urlaub verbringen. Wir haben gute Kontakte zu unseren Mitbürgern und schätzen Geselligkeit“, steht da im Grußwort der Harz-Stadt. Unterzeichnet hat es nicht, wie sonst üblich, der Bürgermeister, sondern „Wir, die Falkensteiner Bürger“. Und die schreiben im letzten Satz: „Wir fragen nicht, was unsere Stadt für uns tun kann, wichtig für uns ist, was wir für unsere Stadt tun können.“