Wie geht es Familien in Sachsen-Anhalt? Das haben die Volksstimme und die Mitteldeutsche Zeitung in der gemeinsamen Aktion „FamilienLeben“ gefragt – die Resonanz war überwältigend.

Familien in Sachsen-Anhalt: Tausende nehmen an großer Umfrage teil

Ein kleines Mädchen und seine Mutter spielen auf einem Tablet. Die Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung haben in einer großen Umfrage Familien nach ihrem Leben in Sachsen-Anhalt befragt.

Magdeburg - Knapp 11.800 Fragebögen zum Thema "Familienleben in Sachsen-Anhalt" sind innerhalb von acht Wochen bis zum Einsendeschluss am 30. Juni bei uns eingegangen – 11.800 Chancen, Probleme auf den Tisch zu legen und Veränderungen im eigenen Ort mit anzustoßen.

Wissenschaftler der Evangelischen Hochschule Dresden, die die Umfrage zusammen mit den beteiligten Medienhäusern entwickelt haben, werten die Antworten nun sorgfältig aus. Alle Daten werden streng vertraulich behandelt. Eine Zuordnung zu Personen findet nicht statt, jedoch zu Regionen.

Lesen Sie hier: In Sachsen-Anhalt entscheiden sich wieder mehr Paare für zwei Kinder

So ergibt sich für weit über 200 Städten, Gemeinden und Verbandsgemeinden in unserem Bundesland ein klares Bild: Wie gut sind Schulen und Kinderbetreuung? Wie steht es um die medizinische Versorgung in den Städten und auf dem Land? Wie um bezahlbare Wohnungen für Familien, Einkaufsmöglichkeiten, Spiel- und Sportangebote inklusive? Wie gut ist der Nahverkehr ausgebaut, wie sicher sind Schulwege?

Über die Ergebnisse werden wir ab September 2023 ausführlich berichten. Und wir sprechen mit Verantwortlichen in den Kommunen und im Land über die Knackpunkte, stellen mögliche Lösungen und gute Initiativen vor.

Auch interessant: Kinderärzte: Das Schlimmste steht Sachsen-Anhalt noch bevor

Das Logo der Aktion "FamilienLeben". Grafik PrePress Media GmbH

Wenn Sie Fragen oder Hinweise haben, etwa zu beispielhaften Projekten und Initiativen, müssen Sie aber nicht bis zum Herbst warten: Wir freuen uns über Ihre Mail an [email protected].

Sie haben Ihr drängendstes Thema in der Umfrage nicht gefunden? Dann schreiben Sie uns ebenfalls. Wir freuen uns über weitere Anregungen.