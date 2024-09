Wernigerode - Die Fans erlesener Schokoladenspezialitäten sollten sich diesen Termin dick im Kalender anstreichen: Vom 30. Oktober bis zum 3. November zieht ein Hauch Schokolade durch Wernigerodes Altstadt.

Chocolatiers, Konditoren und Schokoladenproduzenten präsentieren auf Deutschlands größtem Schokoladenfestival ihre sündigen Köstlichkeiten. Seit 2012 lockt die „chocolART“ bis zu 100.000 Schleckermäuler in die „bunte Stadt im Harz“. Abseits des Marktgeschehens gibt es in Restaurants, Geschäften und Cafés viele Angebote rund um die süße Delikatesse.

Auch interessant: In der Halloren-Erlebniswelt in Halle können sich Besucher selbst als Chocolatier versuchen und ihre eigene Schokoladentafel gestalten.

Schoko-Workshops für Groß und Klein

Wem das reine Vernaschen nicht genügt, der kann sich selbst als Chocolatier versuchen und in verschiedenen Kursen das süße Handwerk erlernen. Der Thüringer Traditionshersteller Viba lädt an allen Tagen zu kleinen Workshops unter dem Motto „Praline am Stiel“ ein, und in der gläsernen Konditorei führen Innungsmitglieder der Landesinnungen Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen das Konditorenhandwerk vor.

Kleine Gäste können im Kreativworkshop täglich ab 14 Uhr ihre eigene Schokoladentafel herstellen, während die Erwachsenen bei entspannter Musik an der Kakaobar warten und sich durch die vorzüglichen Trinkschokoladen kosten.

Wernigerodes Schokoladenseiten lassen sich Besucher am Besten vom historisch gekleideten Schokoladenmädchen zeigen, die alles über die Schokoladentradition und -geschichte der Stadt weiß.

Besondere Anreise mit der Wipperliese

Tipp: Gäste aus Mansfeld-Südharz können Dank der Mansfelder Bergwerksbahn auf besondere Weise zum Schoko-Festival an- und abreisen. Die Wipperliese gondelt am 1. November in einer Sonderfahrt von Wippra nach Wernigerode. Zur richtigen Einstimmung beginnt die Fahrt mit einem leckeren Begrüßungslikör, bevor das köstliche Schokoladenabenteuer unter anderem mit einer Stadtführung in Wernigerode seinen Lauf nimmt.