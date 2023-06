Die Stadt Zahna-Elster übergibt offiziell den neugestalteten Spielplatz in der Gielsdorfer Straße in Elster an die Kinder des Ortes. Was die nun entdecken.

185.000 Euro investiert: Was der neue Spielplatz in Elster alles zu bieten hat

Nora Fröber (l.) und Mira Knape eröffnen mit dem Durchschneiden des Bandes den neuen Spielplatz an der Gielsdorfer Straße in Elster.

Elster/MZ - Während die Erwachsenen noch mit dem Band am Eingang des Spielplatzes in der Gielsdorfer Straße beschäftigt sind, nehmen die geladenen Kinder die ersten Spielgeräte bereits in Augenschein. Am gestrigen Freitag wurde der Spielplatz nach zweimonatiger Bauzeit mit einer kleinen Feier offiziell wiedereröffnet und an die Kinder des Ortes übergeben.