Die Stadtverwaltung listet zwar eine ganze Reihe an Orten auf, wo sich Kinder und Jugendliche austoben können. Warum eine Hallenserin jedoch Kritik an den Spielplätzen übt.

Oma von fünf Enkeln kritisiert Spielplätze in Giebichenstein und der Nördlichen Innenstadt

Familien in Halle

Das Klettermammut auf dem Spielplatz vor dem Landesmuseum sei zwar thematisch passend. Laut Monika Kneissl können sich Kinder an den vielen Rissen im Holz jedoch leicht verletzten.

Halle (Saale)/MZ - Monika Kneissl kommt zu Fuß zum Spielplatz auf dem Rosa-Luxemburg-Platz vor dem Landesmuseum in Giebichenstein an. Neben ihr läuft ihr erwachsener Sohn, der das einjährige Enkelkind im Buggy vor sich her schiebt.