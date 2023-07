Ferienstart in Sachsen-Anhalt Für den Urlaub krank machen: Wer mit seinen Kindern schwänzt, dem droht Bußgeld

Am 6. Juli beginnen die Sommerfreien in Sachsen-Anhalt. Doch manche Eltern wollen schon vor Ferienbeginn in den Urlaub fahren und melden ihr Kind deshalb in der Schule krank. Kommt so etwas raus, kann es passieren, dass sie Bußgeld zahlen müssen.