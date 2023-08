Sommerferien in Sachsen-Anhalt Sieben Tipps für die Sommerferien in Sachsen-Anhalt

Nur noch zwei Wochen: Am 17. August beginnt in Sachsen-Anhalt das neue Schuljahr. Indoor-Klettern, Elbauenpark, Himmelsscheibe: Die Mitteldeutsche Zeitung hat sieben Tipps, was es für Kinder noch zu erleben gibt.