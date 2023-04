In sogenannten Inhalatorien wird salzreiche Luft eingeatmet. Das soll bei Beschwerden und vorbeugend helfen. Wie im „Babybeach“ in Halle

Auf dem Boden Salz, in der Luft salziger Nebel: Im Spielzimmer des Babybeach Halle wird nebenbei inhaliert.

Halle/MZ - Der Raum ist voller Nebel, der Boden voller Salz. Ein Mädchen, vielleicht zweieinhalb Jahre alt, spielt mit Sandeimer und Schippe auf dem körnig-weißen Boden. Wie am Strand. Ein anderes lädt die Ladefläche eines Spielzeug-Kipplasters voll. Es wird auf Bänke und Hocker und eine kleine Sprossenwand geklettert. Viel zu erleben für die vergnügten Kleinen in diesem Spielzimmer im halleschen Paulusviertel, während die Erwachsenen mit auf dem Boden, in einem der Korbstühle oder gemütlichen Hängesessel sitzen. Alle tragen weiße Socken, im Hintergrund läuft entspannte Musik. Dies ist kein gewöhnlicher Indoor-Spielplatz.