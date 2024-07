Eine abenteuerliche Abkühlung an heißen Tagen gefällig? Wo es Aquaparks in Sachsen-Anhalt und Umgebung gibt und was bei der nassen Erfrischung beachtet werden muss.

Halle (Saale). - Die Temperaturen steigen immer weiter nach oben, die Sonne strahlt und die finale Phase der Sommerferien beginnt. Was gibt es da Schöneres, als an den See zu fahren?

Wer keine Lust auf Schwimmen und Sonnen hat, dem fehlt vielleicht die Action. Diese finden Wasserratten nicht nur bei Sportarten wie Stand-up-Paddling: Wasserparks bieten abwechslungsreiche Alternativen.

Die großen aufblasbaren Parkours der Aquaparks warten mit Rutschen, Sprungkissen, Kletterwänden und weiteren Hindernissen auf bewegungsfreudige Besucher. Aber Achtung: Schwimmkenntnisse müssen vorhanden sein.

Die MZ hat fünf Wasserparks herausgesucht.

Aquapark am Goitzschesee (Anhalt-Bitterfeld)

Zu einem der Höhepunkte am Goitzschesee (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) zählt in den Sommermonaten der Aquapark. Der Parcours ist in verschiedene Schwierigkeitsgrade unterteilt. Dadurch kann jeder mitmachen. Die Schwimmweste gibt es für alle dazu. An kalten Tagen können Besucher hier im Zweifelsfall sogar in einen wärmenden Neoprenanzug schlüpfen. Die Anlage ist täglich von 12 bis 20 Uhr offen.

Erwachsene müssen für den Eintritt 15 Euro pro Stunde zahlen. Kinder bis 14 Jahre kommen für 10 Euro zum Wasservergnügen. Die Tickets sind online erhältlich, können aber auch vor Ort gekauft werden.

Der Aquapark befindet sich im Agora Erlebnis Resort, Zur Agora 1 in 06774 Pouch.

Wasser-Fun-Park in der Schladitzer Bucht (Leipzig)

In der Schladitzer Bucht in Leipzig glänzt der Wasser-Fun-Park noch bis zum Ende der Sommerferien mit verlängerten Öffnungszeiten. Wasserratten ab sechs Jahren können täglich von 10 bis 20.30 Uhr dorthin. Kinder bis einschließlich 15 Jahren müssen auf der aufblasbaren Anlage eine Schwimmweste tragen, die sie kostenlos vor Ort ausleihen können.

Eine Stunde Wasserspaß kostet in der Schladitzer Bucht 13 Euro. Die Tickets sind online buchbar, außer die Tageskarten für 33 Euro pro Person, denn die gibt es nur vor Ort. Der Strandeintritt am See ist inklusive.

Der Wasser-Fun-Park in der Schladitzer Bucht ist in der Haynaer Straße in 04519 Rackwitz.

Wasserpark im Freizeitpark Landsberg (Saalekreis)

Mit jeder Menge Wasser kann der Freizeitpark Landsberg im Saalekreis dienen - obwohl kein See in der Nähe ist. Die Hauptattraktion des Wasserparks ist laut Mark Ortmann, Geschäftsführer des Freizeitparks, die größte aufblasbare Reifenrutsche Deutschlands. 22 Leitersprossen müssen Planschfreudige erklimmen, um auf die rund zwölf Meter hohe und 36 Meter lange Rutsche zu kommen. Abgesehen von dem Monstrum bietet Landsberg ohne Altersbeschränkung noch fünf weitere aufblasbare Rutschen.

Die riesige Wasserrutsche des Wasserparks in Landsberg ist 36 Meter lang. (Foto: Marvin Matzulla)

Zudem wartet ein Sprungturm, von dem aus Mutige auf ein Kissen hüpfen können. Der Wasserpark ist freitags von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Am Wochenende macht er um 11 Uhr auf.

„Der Wasserpark ist unsere sommerliche Zugabe zum Indoorspielplatz“, sagt Ortmann. Das Kinderparadies im Inneren bietet noch mehr Kletter- und Rutschaction, Trampoline und Elektro-Kars.

Das Tagesticket mit Eintritt zu beidem kostet sechs Euro und ist sowohl online als auch vor Ort erhältlich.

Der Freizeitpark Landsberg befindet sich in der Gützer Str. 16 in 06188 Landsberg.

Aquapark am Kulkwitzer See (Leipzig)

15 verschiedene Einzelhindernisse bietet der Aquapark Leipzig am Kulkwitzer See. Die Anlage wurde erst zur diesjährigen Badesaison auf einer Fläche von 1.100 Quadratmetern errichtet.

Der perfekte Begleiter für einen heißen Tag ist wohl das Sprungkissen. Während sich jemand auf dem vorderen Teil des Kissens platziert, springt etwa ein Freund auf die andere Seite, sodass der erste in die Luft katapultiert wird und im kühlen Nass landet. Bei anderen Elementen ist die Nässegefahr niedriger, aber natürlich nie gleich null.

Der Aquapark Leipzig stellt seine einzelnen Module mit Angabe der jeweiligen Nässegefahr auf seiner Webseite vor. (Foto: Aquapark Leipzig GmbH)

Eine Stunde im Aquapark mit Schwimmweste kostet 14 Euro. Kleine und große Besucher haben von 10 bis 20 Uhr die Chance auf Rutschenturm, Trampolin, Kletterarena und weitere abenteuerliche Elemente mit Spaßgarantie.

Der Aquapark Leipzig ist in der Seestraße 1 in 04207 Leipzig.

Splish Splash Waterpark am Arendsee (Altmarkkreis Salzwedel)

Der Splish Splash Waterpark am Strandbad Arendsee (Altmarkkreis Salzwedel) punktet nicht nur bei großen Wasserfans, sondern auch bei den Kleinen. Neben einem Wasserpark für ältere Kinder und Jugendliche gibt es hier einen kleineren Kinderwasserpark. Die Anlagen haben täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Unter anderem warten eine drei Meter hohe Kletterwand und eine Speed-Rutsche auf Mutige. Bevor der Spaß los geht, gibt es für alle eine Sicherheitseinweisung durch einen Safety Guard, der die Anlagen im Blick hat. Zudem bekommen alle eine Schwimmweste.

Die Tickets hierfür können Interessierte vor Ort erwerben. 30 Minuten auf der Anlage kosten zehn Euro, Tageskarten gibt es für 25 Euro. Kinder zwischen drei und sechs Jahren dürfen für fünf Euro eine Stunde lang toben. Vorher muss der Eintritt für das Strandbad Arendsee gezahlt werden. Für Erwachsene kostet das zusätzlich vier Euro, für Jugendliche ab 14 Jahren drei Euro und für jüngere Kinder 2,50 Euro.

Der Splish Splash Waterpark befindet sich in der Lindenstraße 31 in 39619 Arendsee (Altmark).

Wetterbedingte Absage

Bei allen Wasserparks rät es sich, vor dem Besuch einen Blick auf den Wetterbericht zu werfen. Die Anlagen können bei starkem Wind oder Wellengang auf den Seen gesperrt sein. Wer seinen Termin online gebucht hat, kann in solchen Fällen in der Regel kurzfristig und kostenlos auf freie Plätze zu anderen Zeiten wechseln.

Im nächsten Jahr will Magdeburg ebenfalls bei Wasserpark-Fans auftrumpfen. Der Neustädter See im Norden der Stadt soll einen Aquapark bekommen – nicht nur irgendeinen, sondern einen der größten Deutschlands mit einer Flache von rund 1.500 Quadratmetern. Wer in diesem Sommer schon alle Vorschläge abhaken kann, hat dann also weitere Möglichkeiten auf nasse Abenteuer.