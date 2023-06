Es ist wie ein Sechser im Lotto, ein vierblättriges Kleeblatt auf dem Rübenacker: Die Sprechstundenhilfe am Telefon sagt, dass natürlich noch neue Patienten aufgenommen werden und dass schon in der nächsten Woche ein Termin bei der Ärztin frei ist.

Solche Momente sind rar. Insbesondere, wenn es um Kindermedizin geht. Denn da ist der Mangel an Ärzten besonders eklatant. Gerade erlebt: Drei Anrufe beim Augenarzt, drei Mal die Antwort: In diesem Jahr garantiert nicht mehr. Der Erkrankung ist das natürlich egal, aber außer sich trotzig trotzdem ins Wartezimmer zu setzen, kann man so viel nicht machen.

Manche Ärzte sind schon seit einiger Zeit dazu übergegangen, den ersten Termin nur bei privater Bezahlung zu vergeben. Der Arztbesuch wird so zum VIP-Erlebnis. Wer sich das nicht leisten kann, dessen Kind bleibt eben krank.

