Folgen bis in Erwachsenenalter Niemand sollte aufessen müssen!

Noch Jahrzehnte später tischen einem Eltern Storys auf, was sie alles versucht haben, um Spinat und Co. in die «Futterluke» zu schieben. Dabei ist das vor allem eins: ungesund! Eine Erziehungsexpertin erklärt, ab wann dürfen Kinder allein übers Essen entscheiden können.