Überfälle, Diebstähle, Erpressungen: Die MZ hat mit Sozialpsychologe Frank Asbrock über die Entwicklung der Gewalt unter Jugendlichen in Sachsen-Anhalt gesprochen.

Jugendkriminalität in Sachsen-Anhalt

Vor allem in Halle ist die Gewalt unter Jugendlichen ein großes Thema.

Bundesweit haben in diesem Jahr mehrere Gewaltverbrechen von Teenagern für Entsetzen gesorgt. Im Fall der getöteten Luise aus Freudenberg in Nordrhein-Westfalen waren die zwölf und 13 Jahre alten Täterinnen noch nicht einmal strafmündig. In Halle wurde sogar eine Sonderstelle bei der Polizei eingerichtet. Viele fragen sich, woher die Jugendgewalt kommt? Raphael Ostertag hat sich mit Professor Frank Asbrock von der Technischen Universität Chemnitz über Jugendkriminalität unterhalten. Er ist unter anderem Leiter des Zentrums für kriminologische Forschung Sachsen.