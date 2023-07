Nach der Zeugnisausgabe am Mittwoch beginnen für rund 210.000 Schüler in Sachsen-Anhalt die Sommerferien. Doch das Zeugnis ist nicht für alle erfreulich. Als Hilfe gibt es die „Nummer gegen Kummer“.

„In so gut wie jeder Sprechstunde sagt ein Kind, nicht mehr leben zu wollen“

Schlechte Noten auf dem Zeugnis? Das Kind in den Arm nehmen. Trösten. Das ist die Empfehlung von Erziehungsberaterin Petra Hellmann.

Für viele Kinder und Jugendliche endet das Schuljahr mit Bauchschmerzen. Der Grund: das Zeugnis. In Sachsen-Anhalt gibt es die „Giftblätter“ am Mittwoch, 5. Juli. Petra Hellmann ist psychologische Beraterin und Pädagogin. Was die Noten für Schülerinnen und Schüler bedeuten, erklärt sie im Gespräch mit Leonie Schulte.