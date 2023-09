Erzieherin Lea Kammermeier (Mitte) bastelt mit Ansgar, Phil, Lilly und Elena (von links) in der Kita Gänseblümchen in Alsleben (Salzlandkreis).

Aseleben/MZ - Zweifel gab es auch bei Lea Kammermeier: Will ich wirklich Erzieherin werden? Bin ich für den Beruf tatsächlich geeignet? „Die Gedanken kamen nach meiner Sichtstunde, die ziemlich daneben ging“, erzählt die 21-Jährige, die in Neundorf bei Staßfurt (Salzlandkreis) wohnt. Eine Woche habe sie gehadert, sei innerlich zerrissen gewesen, immer mit dem Gedanken im Kopf, doch hinzuschmeißen. „Was mir dann geholfen hat, waren das Team in der Kita, das mich aufmunterte und die Kinder, die mich jeden Tag in den Arm nahmen und einfach fröhlich waren.“ Diese Welt zu verlassen, nur wegen eines negativen Erlebnisses, sei schnell keine Option mehr gewesen, sagt Kammermeier.