Erholung heißt heutzutage aktiv sein! Etwa mit dem Fahrrad radeln. Das ist gesund, und man bekommt mit einer frischen Brise im Gesicht viel vom Land zu sehen. Neben Radwegen entlang der Saale, Elbe oder Unstrut, locken auch die Seen in Mitteldeutschland zu wundervollen Touren. Gerade die ehemaligen Tagebaugruben sind mittlerweile mit vollständigen asphaltierten Rundwegen ausgestattet. Das gilt nicht nur für die in Sachsen-Anhalt beheimatete Goitzsche oder den Geiseltalsee – auch im sächsischen Neuseenland wie am Cospudener See oder am Schladitzer See ist Radrundfahren problemlos möglich.

Die Mitteldeutsche Zeitung stellt auf dieser Seite vier beliebte Touren vor. Ganz Sportliche oder die mit einem E-Bike ausgestatteten Radler starten ihre Radreise von Zuhause aus, andere – etwa Familien – haben eine Fahrradträger fürs Auto. Für sie gibt es jeweils ein Angebot zum Parken unter dem Text. Wer sich das Rad zum Testen einfach ausleihen möchte, findet auch dazu Informationen. Gute Fahrt!

Stausee Kelbra: 16 Kilometer

Wachtelkönig, Schwarzstorch oder Fischadler: Auf der Tour um den Stausee Kelbra gibt es jede Menge seltene Tiere zu entdecken – und daher auch Vogelkundler mit langen Fernrohren.

Für den Start der Tour geht es querfeldein. Bis nach Auleben ist der Radweg unbefestigt und daher eher nichts für dünne Rennräder. Abseits vom See geht’s vorbei an einer Fischzucht und wieder zurück ans Gewässer. Durch ein Drehkreuz kommen Radler zum asphaltierten Staudamm. Hier bietet sich der perfekte Blick auf das Naturgebiet – im Oktober auch Treffpunkt für Kraniche.

Achtung: Der Damm ist vom 1. November bis zum 31. März geschlossen.

Parken: Seecamping Kelbra, Lange Str. 150, Fahrrad-/ E-Bikeverleih: Kurstraße 3, 06567 Bad Frankenhausen/Kyffhäuser

Süßer See: 14 Kilometer

Wiesen, Weinberge, Wasser – wer um den Süßen See radelt, bekommt alles geboten, was die Seele baumeln lässt. Zum Start am Schloss Seeburg geht’s zunächst bergauf zum fast überall asphaltierten Radweg, der durch Seeburg, über Wormsleben, Lüttchendorf und Aseleben wieder zurück nach Seeburg führt.

Radtour um den Süßen See (Grafik: Tobias Büttner)

Die Tour bietet viele Möglichkeiten zum Einkehren: wie zum Beispiel die Schiffsgaststätte Seeperle oder der Gasthof Zahn in Aseleben, wo es auch eine Bowlingbahn gibt – oder etwas abseits der Strecke in einer der Straußwirtschaften?

Wer lieber am Schluss der Tour – quasi als Belohnung – sehr gut Essen gehen möchte, der sollte sich in der Orangerie Seeburg einen Platz reservieren.

Parken: An den Seeterrassen, 06317 Seegebiet Mansfelder Land

Goitzsche: 26 Kilometer

Entstanden aus einem Braunkohlentagebau hat sich die Goitzsche zu einem Glücksfall für die Region entwickelt: Wer eine Auszeit vom Alltag braucht, findet hier den Kurzurlaub: Strand, See, Sonnenschirme – und dazu noch jede Menge Freizeitangebote.

Radtour um die Goitzsche (Grafik: Tobias Büttner)

Am Ressort Seensucht, wo es sich vorzüglich speisen lässt, beginnt die Tour. Der gesamte Weg ist sehr gut ausgebaut. Über Mühlbeck geht es vorbei an einer Wakeboard-Anlage bei Pouch, einem Trimm-dich-Pfad und schließlich entlang des Muldestausees.

Wenn das Wetter mitspielt, lockt der Badestrand zur Abkühlung – ansonsten ein Kaffee im „Wundermild“.

Parkplatz: Parkplatz Pegelturm, Fahrradverleih: Bernsteinpromenade 1, 06749 Friedersdorf www.fahrradverleih-drahtesel.de

Geiseltalsee: 26 Kilometer

Auch der Geiseltalsee war einst Braunkohleabbaugebiet und ist heute Hotspot für Fans des marinen Flairs: Seebrücke, Strandbar, Palmen – als wäre man am Meer.

Radtour um den Geiseltalsee (Grafik: Tobias Büttner)

Beliebt bei Kindern: der Irrgarten „Im Urpferdchen“ am Geiseltalsee (Foto: Jessica Quick)

Los geht’s an der Seebrücke Braunsbedra vorbei am Hafen zum ersten kleinen Anstieg. Keine Angst: Die Strecke ist zwar anspruchsvoll, aber der Weg durchgängig asphaltiert. Wer Kinder dabei hat, kann am Irrgarten „Im Urpferdchen“ einen Stop einlegen. Anstrengend wird’s in der Mitte der Tour: Der Berg zum Winzer ist eine Herausforderung. Oben angekommen lässt einen die wundervolle Aussicht samt Wein die Strapazen vergessen. Achtung: Nov. bis März geschlossen.

Parken: Parkplatz am Aussichtsturm, Fahrrad-/ E-Bikeverleih:www.bikes-fun-holiday.de, An der Seebrücke 5, 06242 Braunsbedra