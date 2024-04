Mit Video: Kritik am Bildungssystem - War die Schule in der DDR wirklich besser?

Halle (Saale). - In die Geschichte der deutschen Bildungspolitik geht der 5. Dezember 2023 als der „zweite Pisa-Schock“ ein: An diesem Tag wurde der neue internationale Pisa-Leistungsvergleich der Schüler veröffentlicht, der für Deutschland katastrophale Ergebnisse zeigte. In Mathematik, Lesekompetenz und Naturwissenschaften schnitten sie so schlecht ab wie noch nie in der Untersuchung.