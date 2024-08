So gelingt Ihr Camping-Urlaub 2024: Tipps, Tricks und die schönsten Campingplätze in Sachsen-Anhalt

Caravaning liegt nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa weiterhin im Trend.

Magdeburg - In ferne Länder reisen: Nach den Corona-Jahren ist das wieder uneingeschränkt möglich. Eine Möglichkeit sich abseits der eignen vier Wände zu erholen bietet Camping. Ob innerhalb von Deutschland oder über die Landesgrenzen hinaus: das Reisen mit Wohnwagen und Wohnmobil erlebt derzeit einen Boom.

Wer zum ersten Mal mit dem Wohnmobil unterwegs ist, sollte sich allerdings gut auf die Fahrt vorbereiten. Der ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt hat die wichtigsten Tipps für Camping-Neulinge und „alte Hasen“ zusammengefasst.

Größe und Fahrdynamik der Camper kennenlernen

"Für Camper-Modelle bis zu 3,5 Tonnen Gewicht reicht der normale Pkw-Führerschein aus, die Dimensionen und Fahreigenschaften sind jedoch ganz andere", erklärt Alexandra Kruse, Sprecherin des ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt. Deshalb solle man sich rechtzeitig mit dem Fahrzeug vertraut machen. Das gehe nur, wenn man drinsitze und das Fahren und Bremsen sowie Kurven und Slalom ausprobieren könne. "Das geht am besten bei einem Fahrsicherheitstraining, das den sicheren Umgang mit dem Camper vermittelt", fügt Kruse hinzu.

Die Camping-Ausstattung: Was muss mit?

Eine Voraussetzung für einen gelingenden Camping-Trip ist die passende Grundausstattung. Vor der Abreise gilt es, Küche, Bad und Wohnraum mit dem Nötigen auszurüsten. Diese Utensilien sollten Sie auf keinen Fall vergessen:

Küchen- und Haushaltsgegenstände sowie Hygieneartikel

Putz- und Spülmittel

Grundnahrungsmittel und Konserven sowie einfache Campingrezepte

Campingmöbel und –grill

Bettwäsche

Elektronik wie Ladekabel, Adapter, Kamera, Smartphone, Tablet etc.

Reiseapotheke mit Medikamenten zur Behandlung akuter Erkrankungen inklusive

Desinfektionsspray

Mückenschutz

Denken Sie vor der Abfahrt auch daran, unentbehrliche Dokumente und Papiere einzupacken:

Ausweis

Führerschein

Versicherungskarte und Auslandskrankenschutz

EC- und Kreditkarte

bei Bedarf: Maut-Vignette

Beim Beladen des Wohnmobils: Vorsicht vor Übergewicht

Wie schnell manche Wohnmobile beim Beladen mit den üblichen Urlaubsutensilien an ihre zulässige Gesamtgewichtsgrenze stoßen, sei vielen Fahrern nicht bewusst. Damit es nicht zu bösen Überraschungen komme, sollte man sich genau über das Leergewicht, die mögliche Zuladung und das richtige Beladen informieren.

"Schon innerhalb des erlaubten Rahmens hat ein voll beladenes Wohnmobil eine komplett andere Fahrdynamik als das leere Modell. Je höher das Gewicht, desto höher ist die Belastung von Reifen und Bremsen. Serpentinenfahrten und Ausweichmanöver bei gleicher Geschwindigkeit sind im beladenen Wohnmobil somit um ein Vielfaches tückischer", betont die Sprecherin.

Ein überladenes Wohnmobil könne zu einem unkontrollierbaren Gefährt werden. Es kann zu einer Minderung der Fahrstabilität und so zu risantem Schlingern kommen. Außerdem drohen im Ausland hohe Bußgelder und die Entsorgung der Gepäckgegenstände bei Überladung. Wer das vermeiden möchte, kann sich hier informieren.

Der Stauraum eines Wohnmobils sollte mit Bedacht beladen werden. Foto: ADAC Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt

Einparken üben und Fuß vom Gas

Während der Reise mit dem Wohnmobil gelte vor allem eines: lieber ein paar Km/h weniger auf der Uhr. Defensives Fahren und eine moderate Reisegeschwindigkeit würden für Sicherheit sorgen und die Nerven schonen. "Ideal ist ein Tempo bis maximal 110 Kilometern pro Stunde", so die ADAC-Sprecherin. "Übrigens sollte man Nachtfahrten mit dem Wohnmobil möglichst vermeiden, denn in der Dunkelheit sieht man mögliche Gefahren häufig nicht", merkt sie weiterhin an.

Auch das Parken müsse geübt sein. Parkplätze und Parkhäuser können zu einer besonderen Herausforderung für Camper werden. Der ADAC Niedersachen/ Sachsen-Anhalt empfiehlt: "Deshalb sollte man nicht nur die Maße seines Gefährts genau kennen – das ist für die Höhenbegrenzung in Parkhäusern entscheidend -, sondern auch das Einparken ausführlich üben. Am besten sowohl allein als auch mit Einweiser."

Wohnmobil oder doch besser Wohnwagen?

Kaum eine andere Art von Urlaub ist so flexibel wie der Campingurlaub. Doch bei einer Frage scheiden sich oft die Geister: Wohnmobil oder Wohnwagen - was ist besser? Wie so oft bietet sowohl die eine als auch die andere Variante Vor- und Nachteile. Welche Lösung sich am besten als Grundstein für die schönsten Wochen des Jahres eignet, ist laut dem ADAC von mehreren Faktoren abhängig.

Die Vorteile eines Wohnwagens:

hohes Maß an Unabhängigkeit und Flexibilität

Zugfahrzeug steht am Urlaubsort als „normaler“ PKW für den Alltag zur Verfügung

leichte Pflege

wenig Wartungsaufwand

vergleichsweise geringe Anschaffungskosten, günstiger als ein Wohnmobil

beim Wohnwagen ist die Fahrerlaubnis nach Massenklasse mit der B96-Erweitereung leicht auf 4,25t zu erweitern

auch der Hängerschein BE ist im Vergleich zu den C-Klassen (WoMo ab 3,5 t) preiswerter und leichter zu erwerben

Die Nachteile eines Wohnwagens:

große Herausforderung für ungeübte Fahrer, das Auto samt Anhänger durch die Straßen oder bergab zu bugsieren

härtere Geschwindigkeitsbegrenzungen

Wohnwagen dürfen nicht einfach dauerhaft auf öffentlichen Straßen abgestellt werden (Abstellplatz ist schwer zu finden und kostet)

Wer mit einem Wohnwagen reist, ist mit dem eigenen Pkw vor Ort noch flexibel unterwegs. Foto: ADAC Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt

Die Vorteile eines Wohnmobils:

komfortablere Variante

Wohnmobil verfügt über einen eigenen Antrieb und fungiert damit selbst als Fahrzeug

meist großzügige Wohnfläche

einfacheres Fahren

die Reisedauer ist oft kürzer, da mit dem Wohnmobil schneller gefahren werden kann als mit dem Wohnwagen

Reisende können sich auch während der Fahrt (gesichert!) im Wohnraum aufhalten

durch Wohnmobilstellplätzen eine größere Auswahl als Stellmöglichkeit

Die Nachteile eines Wohnmobils:

gegebenenfalls eine spezielle Fahrerlaubnis nötig

am Urlaubsort selbst sind Reisende etwas unflexibler

höhere Instandhaltungs- und Wartungskosten

Mit einem Wohnmobil ist man deutlich schneller am Ziel. Foto: ADAC Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt

Welche Variante nun am besten geeignet ist, sollten Camping-Fans ganz individuell und den Reiseansprüchen- und planungen entsprechend ausloten.

Neue Mautpflicht: Was ändert sich für Wohnmobile?

Seit dem 1. Juni 2024 ist die Mautpflicht in Deutschland ausgeweitet und gilt auch für Gefährte mit mehr als 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. Bisher war die sogenannte Lkw-Maut auf Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen beschränkt.

Generell sind nach Angaben des ADAC Wohnmobile weiter mautfrei, wenn sie für Mautkontrollsysteme von außen eindeutig als als solche erkennbar sind.

Generell sind laut Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) Fahrzeuge von der Mautpflicht ausgenommen, die dauerhaft und fest mit einer Wohneinrichtung (Toilette, Dusche, Betten, Kochgelegenheit und Wohnraum) ausgestattet sind. Diese Ausnahmeregelung gilt demnach für Fahrzeuge, die ausschließlich der Personenbeförderung und nicht dem Transport von Gütern dienen.

Da es dennoch Ausnahmen und Zweifelsfälle geben kann, können Halter ihre Fahrzeuge freiwillig als Wohnmobil registrieren lassen. So lassen sich laut BALM "unnötige Ausleitungen, Kontrollen und Nacherhebungsbescheide weitestgehend vermeiden".

Informationen und Formulare zur Registrierung von Wohnmobilen mit mehr als 3,5 Tonnen gibt es im Serviceportal von Toll Collect.

Campingplätze in Sachsen-Anhalt

Auch in Sachsen-Anhalt können Urlauber in den Camping-Genuss kommen. Das Bundesland zwischen Elbe und der Märchen- und Sagenwelt des Harzes überzeugt nicht nur mit seiner vielfältigen Natur sowie zahlreichen Seen und kleineren Flüssen. Auch sehenswerte Städte sowie zahlreiche Burgen, Schlösser und Klöster sind einen Besuch wert. Eine Auswahl der schönsten Campingplätze finden Sie hier:

Unterwegs mit Zelt und Wohnmobil: Das sind Sachsen-Anhalts schönste Campingplätze

Beliebt unter Touristen und Einheimischen: der Campingplatz Seeburg am Süßen See. Foto: Jürgen Lukascheck

Vielfältige Wander- und Radwege sowie ein reichhaltiges Wassersportangebot machen Sachsen-Anhalt für Camper attraktiv. Und noch ein heißer Tipp für alle Gourmets: In der Region Halle-Saale-Unstrut befindet sich das nördlichste Qualitätsweinbaugebiet Deutschlands.