Die Kinder müssen mal raus! Aber wohin? Wir verraten kurz und knackig, was Familien mit Kindern am Wochenende vom 4. und 5. Januar in Sachsen-Anhalt unternehmen können.

Was mache ich mit meinen Kindern am Wochenende: Ausflugstipps für Familien zwischen Halle, Magdeburg und Dessau

Theater, Toben, Spielen und Basteln - es gibt so viel zu Erleben. Die Übersicht:

Theater und Musical im Harz, in Magdeburg und Dessau

Schmetterlinge und exotische Vögel in Magdeburg

Modelbahnausstellung in Halle

Führung für kleine Archäologen in Halle

Spannendes Detektivspiel im Kloster Jerichow

Theater und Musical für Kinder

1. „Die Schneekönigin" in der Baumannshöhle in Oberharz

Eine alte Geschichte besagt, dass irgendwo auf der Erde die stolze Schneekönigin lebt. Sie ist Herrscherin über Schnee und Eis.Die Leute sagen, sie fliege von Stadt zu Stadt, schaue zu den Fenstern hinein, und dann gefrören die Scheiben so wunderbar, als wären sie mit Blumen geschmückt. Wer ihr begegnet, dessen Herz wird zu Eis. Als eines Tages ihr bester Freund Kay verschwindet, macht sich Gerda auf den Weg, ihn zu suchen, nicht ahnend, welch ein Abenteuer auf sie zukommen wird.

Das Höhlentheater zeigt das zauberhafte Wintermärchen „Die Schneekönigin" nach Hans-Christian Andersen in einer einzigartigen Naturkulisse.

Datum: 4. und 5. Januar, jeweils 16 Uhr, Baumannshöhle - Höhlenort Rübeland

2. „Dschungelbuch - Das Musical" in Magdeburg

Turbulente Dschungel-Action über Freundschaften, die Grenzen überwinden: Im energiegeladenen Musical „Dschungelbuch" erwacht der Urwald zum Leben. Mogli und seine tierischen Freunde nehmen Klein und Groß mit auf eine abenteuerliche Reise. Eigens komponierte Musicalhits, viel Spannung und Humor sorgen für ein unterhaltsames Live-Erlebnis für die ganze Familie.

Mit großem Herz und viel Temperament setzt das Theater Liberi den zeitlosen Bestseller von Rudyard Kipling über das mutige Findelkind und den Dschungelbuch-Liebling Balu neu in Szene. Ein beeindruckendes Bühnenbild, farbenfrohe Kostüme und bestens ausgebildete Musicaldarsteller hauchen dem Dschungel Leben ein. Musikalisch wird dem Publikum einiges geboten: eine groovende Affenbande, Shir Khan als König des Rock'n' Roll und ein funkiges Finale - abgerundet durch rasante Choreografien.

Datum: 6. Januar, 15 Uhr, Getec Arena Magdeburg

Michael Endes "Der satanarchäolügeni­alkohöllische Wunschpunsch" in Dessau Foto: Claudia Heysel

3. „Der satanarchäolügeni­alkohöllische Wunschpunsch" in Dessau

Das Anhaltische Theater in Dessau bringt Michael Endes Märchen auf die Bühne. Das Kinderbuch „Der satanarchäolügenialkhöllische Wunschpunsch” erschien erstmals 1989 und ist heute aktueller denn je. Der Wissenschaftler Prof. Dr. Beelzebub Irrwitzer hat sich verpflichtet, die Umwelt zu zerstören, Tiere auszurotten, Seuchen in die Welt zu bringen und das Klima zu manipulieren. Finanziell unterstützt wird er von seiner Tante Tyrannja Vamperl, die den ausbeuterischen Kapitalismus personifiziert. Das Weihnachtsmärchen ist für alle ab 6 Jahren geeignet.

Datum: 5. Januar, 16 Uhr, Anhaltisches Theater Dessau

Gut getarnt: die Riesenblattschrecke im Schmetterlingshaus im Elbauenpark (Foto: Elbauenpark)

300 frisch geschlüpfte Falter im Schmetterlingshaus in Magdeburg

4. Grüne „Monster“ im Magdeburger Schmetterlingshaus

So viel Heimlichkeit, in der Weihnachtszeit … herrschte in den vergangenen Tagen auch im Schmetterlingshaus im Magdeburger Elbauenpark. Rund 350 Schmetterlinge in allen Farben und Größen flattern dort über die Festtage und den Jahreswechsel im teilweise neu gestalteten Tropen-Ambiente; gut 300 sind in jüngst im Glasbau an der Breitscheidstraße geschlüpft oder stehen kurz davor. Das berichtet der Leiter des Schmetterlingshaues, Uwe Frömert. Das Zeug zu neuen Publikumslieblingen haben – neben den beliebten Faltern – auch die frisch eingezogenen grünen Riesenblattschrecken. Erstmals sind Vertreter ihrer Art und Größe im Terrarium zu sehen. Auch drei neue Vogelarten locken an freien, nass-kalten Tagen Gäste in die wohlig-warme Tropenwelt.

Datum: täglich geöffnet, auch am Feiertag, ab 10 Uhr, Schmetterlingshaus im Elbauenpark in Magdeburg

Modellbahnausstellung in Halle

5. Modellbahnausstellung „Drei Königs Modellbahntreffen" in Halle-Neustadt

Winterzeit ist Modellbahnzeit, dies kann man beim „Drei Königs Modellbahntreffen" des EMC 78 e.V. erleben. Der Verein zeigt kleine und mittlere Modellbahnanlagen mit winterlichen und anderen Motiven, die in jede kleine Stube passen. Vielleicht findet der ein oder andere bereits Anregungen für die kommende Weihnachtszeit. Es werden Modellbahnanlagen, Dioramen und Modelle gezeigt, die durch den Verein und Modellbahnfreunde aus Mitteldeutschland entstanden sind. Aktiv darf an einigen Exponaten mitgesteuert werden.

Datum: 5. und 6. Januar, jeweils ab 10 Uhr, EMC 78 e.V., Unstrutstraße 28, Halle

Im Landesmuseum in Halle ist auch das vier Meter große Modell eines Europäischen Waldelefanten zu sehen. Foto: DPA

Führung für kleine Archäologen in Halle

6. Reise in die Steinzeit im Landesmuseum für Vorgeschichte

Jeden Samstag bietet das Landesmuseum für Vorgeschichte eine Steinzeit-Führung für kleine und große Archäologinnen und Archäologen an. Sie erkunden dann die Lebensweise der Urmenschen und ihrer großen tierischen Mitbewohner.

Datum: 4. Januar, Führung für kleine Archäologen (5 bis 7 Jahre): von 10.15 bis 11.15 Uhr, für große Archäologen (8 bis 11 Jahre): von 11.30 bis 12.30 Uhr, Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle

Detektivspiel im Kloster Jerichow

7. „Die Klosterdetektive und die sprechenden Steine" im Kloster Jerichow

Fast 900 Jahre lang existiert das Kloster schon. Und in dieser langen Zeit ist viel geschehen. Überall an den Mauern sind die Spuren der Ereignisse zu sehen. Man könnte sogar sagen, dass die Steine Geschichten erzählen. Die Klosterdetektive begeben sich auf die Spurensuche und entschlüsseln die Sprache der Steine.

Datum: 6. Januar, 14 Uhr, Kloster Jerichow

