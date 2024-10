Die Kinder müssen an die frische Luft! Aber wohin? Wir verraten kurz und knackig, was man mit Kindern am Wochenende vom 5. und 6. Oktober unternehmen kann.

Märchenhaft, magisch, gruselig: Das ist am Wochenende in Sachsen-Anhalt los

Halle/MZ. - Spaß, Sport und Spiel - in Sachsen-Anhalt gibt es an jedem Wochenende tolle Ausflugsziele für Familien. Wir verraten wo. An diesem Wochenende lohnt sich auch ein Ausflug über die Landesgrenze nach Leipzig.

Hier gibt es einen Super-Tipp für alle Filmfreunde, die auch was gewinnen wollen - 3 x 2 Tickets für den Kinofilm "Woodwalkers".

PS: Ganz unten gibt es DEN Tipp schlechthin für gemütliche Abende am Lagerfeuer - ein einfaches Rezept für Knüppelkuchen!

1. Burgfest mit Ritterturnier auf Falkenstein im Harz

Bereits zum 28. Mal können kleine und große Mittelalter-Fans auf Burg Falkenstein im Harz beim Burgfest mit Ritterturnier eine Zeitreise ins gar nicht so finstere Mittelalter wagen.

Die Besucher erwarten altes Handwerk, Theater, Gaukelei und tapfere Ritter, die hoch zu Ross, aber auch ohne Pferde alte Kampftechniken vorführen.

Datum: bis 6. Oktober, 10 bis 19 Uhr, Burg Falkenstein

2. Kaiser Otto Fest in Magdeburg

Im Jahre 1280 fand das erste Bürgerturnier im mittelalterlichen Magdeburg statt - an diesem Wochenende verwandelt sich das Magdeburger Domviertel zum Kaiser Otto Fest erneut in eine bunte Welt voller Ritter, Burgfräuleins und Gaukler.

Datum: bis 6. Oktober, Magdeburger Domviertel

3. Märchenhafte Lichterwelten im Zoo Aschersleben

Noch bis zum 6. Oktober erwacht der Zoo Aschersleben in den Abendstunden zum Leben und lässt den Zauber des Lichts auf die faszinierende Magie der Märchen treffen.

Zur zweiten Auflage des Licht-Events "Nachts im Zoo" verwandelt sich die Tieranlage auf der Alten Burg in ein funkelndes Märchenreich.

Datum: bis 6. Oktober, täglich 18 bis 22 Uhr, Zoo Aschersleben

4. "Die Schule der magischen Tiere" auf Schloss Wernigerode

Im Herbst 2022 lief der zweite Teil des Kinofilms "Die Schule der magischen Tiere" in den Kinos an. Das Schloss Wernigerode spielt in dem erfolgreichen Film eine große Rolle.

In der etwa 45-minütigen Kinderführung besichtigen die Besucher die Originaldrehorte des Films auf dem Schloss.

Wichtig: Auf festes Schuwerk achten und eine eigene Taschenlampe mitbringen!

Datum: 5. und 6. Oktober, 10, 11 und 13 Uhr, Schloss Wernigerode

5. Grusel-Spaß im Belantis Abenteurreich

Immer am Samstag im Oktober lädt das Belantis Abenteuerreich zum Grusel-Spaß für Groß und Klein. Zusätzlich zu den regulären Attraktionen des Parks warten viele spannende Abenteuer - vom Grusel-Labyrinth mit fantastischen Wesen bis zum schaurig illuminierten Schloss ist alles dabei, was einen das Fürchten lehrt.

Datum: 5. Oktober, 11 bis 20 Uhr, Franz-Maye-Straße

6. Altes Handwerk im Freilichtmuseum Diesdorf

Eines der ältesten Museumsdörfer Deutschlands, das schon 1911 gegründet wurde, ist das Freilichtmuseum Diesdorf mit 25 Wohn- und Wirtschaftsgebäuden. Auf einer Fläche von etwa 6 Hektar lädt es zu einer Reise in die Vergangenheit ein.

Am Sonntag zeigt ein Museumsmitarbeiter kleinen und großen Geschichtsfans altes Handwerk - genauer: wie früher Holzspielzeug hergestellt wurde.

Datum: 6. Oktober, 13 bis 17 Uhr, Freilichtmuseum Diesdorf

7. Familienstunde in den Franckeschen Stiftungen in Halle

Augenzeugen und Spürnasen sind gefragt, wenn am Sonntag in den Franckeschen Stiftungen in Halle zur Rätselrallye geladen wird.

Ob gemalt, geformt oder gegossen: Es gilt, Gesichter zu entdecken, Augen zuzuordnen und Porträts zusammenzusetzen.

Datum: 6. Oktober, 11 Uhr, Franckesche Stiftungen

Tickets für den Kinofilm "Woodwalkers"

Der offizielle Kinostart des Films „Woodwalkers“ ist zwar erst am

24. Oktober. Fans der Romane der Bestsellerautorin Katja Brandis haben aber schon am 14. Oktober die Möglichkeit, den Film

um 16.30 Uhr im Prisma Cinema in Halle zu sehen. Und nicht nur das: Im Kino werden Katja Brandis und ausgewählte Schauspieler mit dabei sein und Autogramme geben.

Tickets zu gewinnen! In unserem kostenfreien Familiennewsletter „Eltern-Ecke“ verlosen wir 3 x 2 Tickets für den ersten Teil der Filmreihe "Woodwalkers".

Einfach anmelden und teilnehmen!

Immer noch nichts passendes gefunden? In unserem kostenfreien Newsletter für Familien geben wir noch viele weitere Ausflugstipps und jeden Menge Tricks und Anregungen. Jetzt kostenlos abonnieren!

PS: So wird es kuschelig: Mit einem Knüppelkuchen am Lagerfeuer

Es ist Knüppelkuchenzeit: Egal, ob über dem Lagerfeuer oder am Grill, das Stockbrot schmeckt Jung und Alt. Hier gibt es ein einfaches Rezept.

Neben dem simplen Grundrezept können kleine und große Knüppelkuchenbäcker auch einmal mit weiteren Zutaten wie Kräutern, Bacon oder Schokolade experimentieren.