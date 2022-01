So sichert man sich ab

Ein kleiner Moment der Unachtsamkeit kann schon ausreichen, um das ganze Leben auf den Kopf zu stellen. Verursacht man durch eine Ablenkung oder durch unglückliche Umstände einen Schaden, kann dieser sehr schnell schwindelerregende finanzielle Folgen nach sich ziehen.

Eigentlich lässt sich fast alles irgendwie versichern und nicht jede Versicherung ist auch tatsächlich notwendig. Allerdings gibt es einige Versicherungen, auf die man keinesfalls verzichten sollte. Welche Versicherungen das sind und welche Szenarien denkbar wären, haben wir in diesem Beitrag zusammengefasst.

Private Haftpflichtversicherung: sogar bei grober Fahrlässigkeit versichert

Szenario 1: Sie machen eine Radtour durch den Park und bestaunen ein besonders schönes Blumenbeet. Dabei übersehen Sie die Kreuzung, auf die sie zufahren und kollidieren dort mit einem anderen Radfahrer. Dieser stürzt heftig und schlägt mit dem Kopf auf einen der Steine am Wegesrand auf.

Neben dem Sachschaden am Fahrrad, der überschaubar ist, gibt es auch einen dramatischen Personenschaden. Der gestürzte Radfahrer hat eine Schädelfraktur und ist dadurch dauerhaft querschnittsgelähmt. Da er sich auf dem Weg zur Arbeit befunden hat, fordert eine Berufsgenossenschaft Regress, beispielsweise für monatliche Pflegekosten. Die realistische finanzielle Belastung liegt hier schnell bei knapp 10 Millionen Euro. Eine private Haftpflichtversicherung übernimmt solche Schäden und bewahrt so vor dem finanziellen Ruin. Beim Abschluss einer privaten Haftpflichtversicherung sollte man somit auch dringend auf die Deckungssumme achten. Laut Gothaer Versicherung sollte diese bei mindestens 10 Millionen Euro liegen.

Szenario 2: Ihr Kind ist in einer schwierigen pubertären Phase und hat eine furchtbare Idee. In den zu dieser Zeit verlassenen Sporträumen der Schule, zieht sich der junge Schüler zurück, um heimlich seine erste Zigarette zu rauchen. Nachdem er durch das Fenster den Hausmeister sieht, der gleich alle Räume abschließen wird, entsorgt er die Zigarette schnell im nächsten Papierkorb und verlässt schnell das Gebäude. Allerdings nicht ungesehen. Der Hausmeisten schüttelt den Kopf, schließt alle Räume ab und macht Feierabend. Kurze Zeit später hat die glühende Zigarette einen großen Brand entfacht. Große Teile des Gebäudes sind völlig ausgebrannt.

Glücklicherweise kam es in diesem Szenario nicht zu einem Personenschaden. Allerdings ist das Schulgebäude stark sanierungsbedürftig und das komplette Equipment der Sporthalle, sowie weitere Einrichtungsgegenstände müssen ersetzt werden. Der Schaden beläuft sich auf 12 Millionen Euro. Eine private Haftpflichtversicherung bietet die Möglichkeit, Familienmitglieder mitzuversichern. Leben Kinder mit im Haushalt, sollte über eine höhere Versicherungssumme nachgedacht werden. Kinder sind häufig abgelenkt oder unachtsam und können auch die Folgen bestimmter Taten noch nicht vollständig bewerten. Dieses Szenario ist durch grobe Fahrlässigkeit entstanden, was ebenso durch die private Haftpflichtversicherung abgedeckt ist.

Hausratversicherung: Hochwasser mit Folgen

Szenario: Sie wohnen in einer Erdgeschosswohnung in Flussnähe. Nach den starken Regenfällen der letzten Tage kommt es erneut zu schlagartig starken Unwettern, der Fluss verwandelt sich in einen reißenden Strom und überschwemmt weiträumig seine Randgebiete. Ihre Wohnung liegt tragischerweise im Zentrum der Überschwemmungen und das Wasser steht innerhalb ihrer Wohnräume über einen Meter hoch. Nahezu alle Einrichtungsgegenstände sind irreparabel beschädigt und müssen erneuert werden.

Orientiert man sich am Schema der Versicherer, so wird beispielsweise geschätzt, dass pro Quadratmeter Wohnfläche ein Wert von 650 EUR vorhanden ist. Bei einer 100 qm Wohnung kann somit von einem Hausrat im Wert von 65.000 EUR ausgegangen werden. Es macht allerdings Sinn, wirklich alle, insbesondere sehr wertvolle Gegenstände, in eine Inventar-Liste aufzunehmen, damit auch wirklich alles abgedeckt ist, wenn es darum geht die Versicherungssumme festzulegen. Da manche Wertgegenstände nicht vollständig ersetzt werden, empfiehlt es sich, die Inventar-Liste gemeinsam mit dem Versicherungsberater durchzugehen. Achtung bei grober Fahrlässigkeit: Häufig muss dieser Zusatz extra in die Police aufgenommen werden!

Tierhalterhaftpflichtversicherung: Wiedersehen macht nicht immer Freude

Szenario: Sie gehen mit ihrem Hund gerade die Alltagsrunde mit ihrem Hund und biegen um die letzte Ecke, sie können ihr Zuhause von hier aus sehen. Ihr Hund hört aufs Word und weiß sich immer zu benehmen. Als sie auf ihr Haus zulaufen, hält ein vertrautes Fahrzeug am Straßenrand. Ihre bessere Hälfte kommt gerade von einer mehrtägigen Dienstreise nach Hause. Ihr Hund kennt das Auto nur allzu gut und wilde Freude bricht sich Bahn. Ihr Hund reißt sich von der Leine los und sprintet auf den Heimkehrer zu. Alles Rufen hilft nicht mehr, die Freude ist zu groß, er ignoriert alles um sich herum. Ein Auto biegt um die Kurve, kann dem Hunde gerade noch ausweichen, dem Baum allerdings nicht.

Wie durch ein Wunder ist dem Hund nichts passiert. Der Fahrer hat eine Gehirnerschütterung und fällt für einige Tage auf der Arbeit aus. Der Neuwagen allerdings, ein schickes E-Auto hat einen Totalschaden. Ein Schaden von 180.000 Euro ist entstanden, der von der Tierhalterhaftpflichtversicherung reguliert werden wird. In einigen Bundesländern ist eine Tierhalterhaftpflichtversicherung sogar Pflicht.

Was man noch wissen muss

Die von uns hier dargelegt Fälle sind stark vereinfachte Szenarien, um darzustellen, wie schnell ein sehr hoher finanzieller Schaden entstehen kann. Von den Personenschäden mal ganz zu schweigen. Wichtig ist, dass beim Abschluss einer entsprechenden Police auf das sogenannte Kleingedruckte geachtet wird. Es wäre fatal, wenn sie monatlich in eine Versicherung einzahlen, die dann im Fall der Fälle nicht zahlt. Auch die Deckungssummen sind entscheidend. Je nach Risikolage sollte darüber entschieden werden, ob sie den Grundtarif oder den nächsthöheren nehmen. Teilweise unterscheiden sich die monatlichen Beiträge kaum.

Es gibt zu den oben genannten Versicherungen noch einige weitere, die je nach individuellem Bedarf unverzichtbar sind. Beispielsweise die Wohngebäude und eine Elementarversicherung, wenn sie über eigene Immobilien verfügen. Ebenso ist eine Risikolebensversicherung zu nennen, die die Angehörigen im Falle des eigenen Ablebens absichert. Gerade wenn noch Kredite abgezahlt werden müssen und man der Hauptverdiener der Familie ist. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung springt ein, wenn man durch Krankheit oder durch einen Unfall dauerhaft nicht arbeiten kann.