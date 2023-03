Der Aufschrei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus dem vergangenen Mai hallt bis heute nach: Die Mehrheit der Erwachsenen in Europa ist zu dick. Übergewicht und Fettleibigkeit haben laut WHO „epidemische Ausmaße“ erreicht. Die Wissenschaftler der Weltgesundheitsorganisation kamen in ihrer Studie vom Mai 2022 zu schockierenden Zahlen: 59 Prozent der Erwachsenen in Europa lebten demnach mit Übergewicht oder Fettleibigkeit, heißt es im „Fettleibigkeitsbericht 2022“. Der Anteil der Männer mit Übergewicht (63 Prozent) ist demnach höher als der bei Frauen (54 Prozent) – Bier, Fleisch und Brot schlagen bei den Männern besonders stark auf die Hüften und den Bauch.

Die Corona-Pandemie hat Deutschland verfetten lassen

Deutschland lag bei den Erwachsenen zwar leicht unter dem Durchschnitt in Europa – doch Grund für Entspannung gibt es nicht. Die Deutschen sind nur geringfügig leichter als etwa die Britinnen und Briten oder manche Osteuropäerinnen und Osteuropäer. Vor allem Deutschlands Männer haben ein Problem: Sie sind entschieden zu dick. Nirgendwo sonst in Europa klaffen die Unterschiede zwischen Frauen und Männern deutlicher auseinander als hierzulande: Der Wert der übergewichtigen oder stark übergewichtigen Frauen lag unter 50, der der Männer bei 65 Prozent. Die Zahlen sind im Vergleich zu früheren Jahren weiter gestiegen. Gründe dafür gibt es viele: falsche Ernährung, zu wenig bis gar keine Bewegung, ein immenser Zuckerverbrauch. Vor allem die Jahre der Corona-Pandemie haben dazu geführt, dass viele ihre Wohnung oder ihr Haus und damit die TV-Couch gar nicht mehr verlassen haben. Selbst nach dem Wegfall aller Beschränkungen fällt es vielen schwer, eine Rückkehr in den zumindest etwas bewegungsreicheren Status quo vor der Pandemie zu finden. Das bequeme Arbeiten aus dem Homeoffice führt dazu, dass selbst die wenigen Meter ins Büro und die Treppen zur Bahnhaltestelle im Alltag wegfallen.

Die Folgen sind beim Blick auf die Waage zu begutachten. Für die WHO Europa gelten Menschen ab einem Body Maß Index (BMI) von 25 als übergewichtig; bei einem Wert ab 30 sprechen Fachleute von Fettleibigkeit. Der BMI wird aus Körpergröße und -gewicht berechnet.

Die Raten von Übergewicht und Fettleibigkeit hätten in der gesamten WHO-Region Europa „epidemische Ausmaße“. Keines der 53 Länder dieser Region sei derzeit auf dem Weg, das Ziel zu erreichen, den Anstieg der Fettleibigkeit bis 2025 zu stoppen. Die Verbreitung unter Erwachsenen sei nur auf dem amerikanischen Kontinent noch höher.

Das Momentum der Fastenzeit jetzt richtig nutzen

Gerade zu Beginn der Fastenzeit ist die Einsicht bei vielen Betroffenen vorhanden, es jetzt anzugehen und die Weichen in Richtung gesünderes Leben zu stellen. Doch komplette Verzichtsdiäten helfen nur kurzfristig – und führen zum Jo-Jo-Effekt, bei dem am Ende das Gewicht höher ist als zum hoffnungsvollen Start der Diät.

