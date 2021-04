Energetisches Sanieren und Bauen - Zuschüsse und Förderungen

Mit Styroporplatten wird die Außenfassade beklebt und anschließend verputzt. Dadurch bleibt die Wärme länger in den Räumen, es muss weniger geheizt werden.

Halle (Saale) - Das nachhaltige „grüne Leben“ gewinnt an Bedeutung - nicht allein im Bereich Lebensmittel. Wer klimaschonend baut, tut nicht nur etwas für das eigene Gewissen und die kommenden Generationen, sondern schont auch den Geldbeutel. Nicht zuletzt dank zahlreicher Förderungen.

Am Lesertelefon zum Thema „Klimawandel zu Hause“ haben Diplomingenieur Raik Säbisch vom Verband Privater Bauherren und Finanzierungsfachmann Uwe Meyer vom Verband der Privaten Bausparkassen die wichtigsten Fragen beantwortet.

Klimaschonendes Bauen - Wann Zuschüsse und Boni winken

Helge G., Merseburg: Wie bekomme ich den Steuerbonus für eine energetische Sanierung?

Sie beantragen ihn zusammen mit Ihrer Steuererklärung. Informieren Sie sich im Detail beim Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein. Wichtig: Ein Fachunternehmen muss die Sanierung ausführen und bescheinigen, dass die technischen Anforderungen eingehalten wurden. Eine begleitende Energieberatung ist ratsam.

Ricarda S., Coswig: Für welche Maßnahmen bekommt man den Steuerbonus?

Für fast alles, was den Energieverbrauch des Hauses deutlich reduziert - Dach und Wände dämmen, Fenster und Türen erneuern, die Heizung austauschen oder optimieren.

Simon D., Aseleben: Gibt es für energetische Umbauten Zuschüsse vom Land Sachsen-Anhalt?

Zuschüsse nicht, aber einen zinsgünstigen Kredit bis zu 50.000 Euro. Den können sowohl Selbstnutzer als auch Vermieter in Anspruch nehmen. Die aktuellen Konditionen finden Sie unter www.ib-sachsen-anhalt.de. Über die kostenfreie Hotline 0800/5600757 werden Sie persönlich beraten.

Verena P., Bernburg: Wir wollen das Dach sanieren. Ist dafür ein zinsverbilligter Kredit möglich?

Ja, aus dem KfW-Förderprogramm 151 für Einzelmaßnahmen. Das sind maximal 50.000 Euro Darlehen pro Wohneinheit. Stellen Sie den Antrag bei einem Kreditinstitut oder bei Ihrer Bausparkasse. Den Zins erfragen Sie aktuell bei der KfW.

Heizsysteme aufrüsten und erneuern - Zuschüsse und Förderungen

Daniel E., Querfurt: Welchen Zuschuss gibt es für eine neue Heizung?

Pauschal kann man das nicht sagen. Gefördert werden nur Heizungen auf der Basis erneuerbarer Energien oder sogenannte Hybridheizungen, die fossile Brennstoffe und erneuerbare Energien miteinander kombinieren.

Tatjana H., Wittenberg: Ich bin Mieterin. Die Gasheizung, knapp zehn Jahre alt, ist extrem laut. Wir haben ständig den Lärm in den Ohren. Der Klempner fand, dass mit der Anlage alles in Ordnung ist. Was kann ich denn noch machen?

Ein Schallschutz-Sachverständiger kann die Lärmbelästigung messen. Besprechen Sie diese Möglichkeit mit Ihrem Vermieter. Wenn das nicht möglich ist, wenden Sie sich an den Mieterbund.

Michail B., Halle: Unsere Ölheizung ist 44 Jahre alt. Was sind die Alternativen ? Erdgas liegt an.

Eine Gasheizung ist möglich, auch eine Pellet-Heizung kommt infrage. Lassen Sie Heizungsbauer oder Energieberater die technischen Voraussetzungen prüfen. Für die Lagerung der Pellets brauchen Sie den entsprechenden Platz. Ist der nicht vorhanden, fällt diese Variante schon mal weg.

Selma J., Eisleben: Was bedeutet Gas-Hybrid?

Das ist eine Kombination von Gas und Wärmepumpe oder von Gas und thermischer Solaranlage beispielsweise. Das heißt, Hybrid-Heizungen nutzen neben fossilen auch erneuerbare Energien und werden deshalb gefördert.

Charlotte W., Köthen: Mein Sohn will in seinem Haus die Heizung austauschen. Ist es günstiger, bar zu zahlen oder zu finanzieren? Sein Bausparvertrag ist noch nicht zuteilungsreif.

Natürlich ist Barzahlung die günstigste Variante, zumal es derzeit kaum Zinsen gibt. Ein nicht zuteilungsreifer Bausparvertrag kann aufgefüllt oder zwischenfinanziert werden. Möglich ist auch ein Sofortdarlehen von der Bausparkasse oder ein klassischer Bankkredit. Ihr Sohn sollte sich Varianten ansehen und vergleichen.

Axel K., Halle: Wir sind eine Wohnungseigentümergemeinschaft, haben vor einiger Zeit Gasbrennwerttechnik einbauen lassen. Können wir nachträglich Geld bekommen?

Nein, leider nicht. Der Zuschuss muss vor Beginn der Arbeiten beantragt werden.

Hans-Peter U., Ballenstedt: Unsere Ölheizung ist 22 Jahre alt. In der Austauschpflicht sind wir noch nicht. Aber es gibt doch jetzt Zuschüsse, oder?

Ja, aber die Ölheizung schlechthin wird nicht mehr gefördert. Eine Förderung gibt es nur dann, wenn die Ölheizung zum Beispiel zusammen mit einer Solaranlage eingebaut wird. Aber Achtung: Wird die Heizung ausgetauscht und werden später die Wände gedämmt, könnte es sein, dass die Heizung überdimensioniert ist. Ziehen Sie also besser einen Energieberater zu Rate.

Andreas D., Halle: Ich will von Öl- auf Pellet-Heizung umstellen. Kann ich meinen Bausparvertrag nutzen und trotzdem die Förderung für eine neue Heizung bekommen? Ich habe gehört, dass ab Juli energieeffiziente Häuser besonders gefördert werden sollen. Sollte ich mit dem Hauskauf bis dahin warten?

Das könnte sinnvoll sein, denn die Förderung muss bereits beantragt werden, bevor der Kaufvertrag abgeschlossen wird. Ab 1. Juli gibt es entweder einen Kredit mit Tilgungszuschuss oder einen direkt ausgezahlten Zuschuss. Für ein Effizienzhaus 40 Plus etwa kann es 25?Prozent von maximal 150.000?Euro Kredit als Tilgungszuschuss geben. Auf der Webseite www.kfw.de finden Sie die Details. Und unter der kostenlosen Servicenummer 0800/5399?007 erreichen Sie KfW-Experten.?Was es bei der energetischen Sanierung zu beachten gibt

Energiesparendes Wohnen - Grün bauen und sanieren

Klaus F., Sangerhausen: Ich hatte mich mit Photovoltaik angefreundet. Dann fiel mir ein, dass in dem Zusammenhang auch gleich das Dach neu gemacht werden kann sowie Fenster und Fassaden. Und eine neue Heizung brauchen wir auch. Wenn ich das neue Klimapaket richtig verstehe, hätte ich Anspruch auf hohe Förderungen. Wie gehe ich vor?

Lassen Sie einen Energiecheck machen von einem Gebäudeenergieberater. Die Kosten einer solchen Beratung werden bezuschusst. Der Berater schreibt Ihnen einen Sanierungsplan. Er kennt auch alle infrage kommenden Förderungen. Wichtig: Die neue Heizung sollte erst eingebaut werden, nachdem Dach, Fenster und Fassaden saniert wurden. Denn der Energiebedarf verringert sich durch die Sanierung der Außenbauteile. Unter www.energie-effizienz-experten.de finden Sie einen Energieberater in ihrer Nähe.

Phillip B., Bitterfeld: Ich will mein Haus sanieren. Muss ich deswegen Mitglied im Verband Privater Bauherren werden?

Nicht zwingend. Es hätte jedoch den Vorteil einer qualifizierten Baubegleitung. Das gilt nicht nur für energetische Sanierungen, sondern auch für den Hausneubau und die Modernisierung älterer Häuser. Der Baubegleiter vom Verband Privater Bauherren ist unabhängig; sie wählen ihn aus und Sie bezahlen ihn.

Johanna E., Könnern: Wir wollen eine Solar-Anlage. Ich komme aber mit dem Förderantrag vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle nicht zurecht. Wer hilft mir?

Ein Energieberater sollte Rat wissen. Möglicherweise kommen Sie deshalb nicht weiter, weil Sie keinen Förderanspruch haben.

Regina R., Quedlinburg: Ich wohne zur Miete in einem Mehrfamilienhaus. Der bisherige Eigentümer wollte energetisch sanieren. Dagegen haben wir uns gewehrt, weil keiner eine Mieterhöhung gebrauchen kann. Inzwischen gibt es einen neuen Eigentümer, der noch nichts unternommen hat. Sind Vermieter zu energetischen Sanierungen verpflichtet?

Laut Gebäudeenergiegesetz müssen Hauseigentümer unter anderem ältere Heizkessel austauschen - alle, die bis Ende 1990 eingebaut wurden. Heizkessel, die ab 1991?eingebaut wurden, dürfen nach 30?Jahren nicht mehr betrieben werden. Es gibt aber Ausnahmen. Verpflichtend ist zudem, die oberste Geschossdecke oder das Dach eines Altbaus nachträglich zu dämmen. Wenn sich die Maßnahme nicht rechnet, braucht man bestehende Gebäude nicht nachzurüsten. Inwieweit die Kosten auf die Mieter umgelegt werden dürfen, erfragen Sie am besten bei der Verbraucherzentrale oder dem Mieterbund.

Karla F., Dessau: Wir erben ein Haus aus den 70er Jahren. Wir wollen umbauen, um möglichst energiesparend zu wohnen. Wie gehen wir vor, und wie kann man es finanzieren?

Ein Gebäudeenergieberater kann Ihnen ein Konzept erstellen. Er empfiehlt Maßnahmen wie Dämmung der Außenwände und Erneuerung der Fenster sowie der Heizung. Dafür holen Sie sich Kostenvoranschläge. Wenden Sie sich dann an einen Finanzierungsexperten - von Bank oder Bausparkasse -, der staatliche Förderungen in der Finanzierung berücksichtigt. Ganz wichtig: Erst Förderanträge stellen und dann mit den Arbeiten beginnen.

Anika Würz notierte die Fragen und Antworten. (mz)