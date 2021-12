Eismacher empfiehlt Bratapfel, Zimt und Spekulatius zum Fest

Giuseppe Cimino in seiner Eisdiele.

Rastatt - Passend zur Jahreszeit empfiehlt der Rastatter Eismacher und Teilnehmer bei der Eis-Weltmeisterschaft, Giuseppe Cimino, weihnachtliche Geschmacksrichtungen. Kurz vor dem Winterurlaub seines Geschäfts habe er ein Bratapfel-Zimt-Eis angeboten, sagte der 42-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

„Das war eigentlich so der Renner in der Eisdiele.“ Auch Eis mit Spekulatiusgeschmack oder nur mit Zimtnote werde immer gut ankommen, sagte Cimino. Mit einem sommerlichen Physalis-Avocado-Sorbet hatte er bei der WM Anfang des Monats in Italien das Podest verfehlt.