Eine Weihnachtsparty mit Freunden feiern – So gelingt das Zusammenkommen

Während Weihnachtstage mit der Familie meist eher ruhig und besinnlich verlaufen, kann es auf Weihnachtspartys mit Freunden durchaus wilder und ausgelassener zugehen. Denn wenn man schon einmal in engster Runde zusammenkommt, kann doch auch an Weihnachten gefeiert werden. Für den Einstieg in den Abend empfiehlt sich allerdings natürlich trotzdem ein leckeres Essen und anschließend eventuell zum Verdauen ein kultiger Weihnachtsfilm auf der kuschligen Couch. Wird zwischendurch zudem noch gewichtelt, dürfte die Stimmung für die abschließende Party mit Tanz und Trank ganz von selbst ins Rollen kommen.

Die Vorbereitung

Mehrere Playlists zusammenstellen

Eine schöne Weihnachtsparty mit dem Freundeskreis will selbstverständlich gut vorbereitet sein. Im allerersten Schritt empfiehlt es sich, mehrere Musik-Playlists zu erstellen. Sie können mit Hits auf Streamingdiensten oder etwa auf YouTube oder mit digitalisierten Liedern eigener CDs oder Schallplatten gefüllt werden. Wichtig ist nur, dass sie ausreichend lang sind, damit auch für genügend Abwechslung am Partyabend gesorgt ist.

Apropos Abwechslung: Die Stimmung und Atmosphäre wird sich über den Abend hin sicherlich mehrmals verändern. Wo sich während des Essens am besten seichte Hintergrundmusik anbietet, die noch Gespräche zulässt und eher passiv wahrgenommen wird, darf es bei der eventuellen späteren Feierei mit Tanz und Trank durchaus heiterer und poppiger zugehen.

Man sollte nicht unterschätzen, wie stark die Musik die Party beeinflussen und mitunter gar lenken kann. Wer beispielsweise merkt, dass alle irgendwann etwas müde und träge werden und nach dem Essen kaum noch von ihren Plätzen oder der Couch kommen, kann die Stimmung mit den richtigen, fetzigen Liedern sicherlich wieder etwas anheben. Klassische Weihnachtslieder führen hingegen eher schön in den Abend hinein, sorgen zu späterer Stunde aber tendenziell für mehr Müdigkeit.

Praktisch: Werden die Playlists als allererstes erstellt, können sie während weiterer Vorbereitungsschritte auf die Party schon einmal durchgehört und gegebenenfalls noch angepasst oder verändert werden. Übrigens dürfen die Eingeladenen gerne vorab gefragt werden, ob sie irgendwelche Musikwünsche für den Abend haben. Gerade, wenn es dann ums Tanzen geht, hat ja jeder so seine persönlichen Vorlieben.

Datum planen und Einladungen verschicken

Der größte Feind einer gelungenen Weihnachtsparty ist der Stress. Mit ihm zusammen gelingt es oft nicht, alle geplanten Gäste an einem Abend zu vereinen oder es geht beispielsweise etwas mit dem Essen schief. Um diese und weitere Pannen zu vermeiden, sollte so früh wie möglich mit der Planung begonnen werden. Am besten legt man bereits einen Monat im Voraus ein Datum fest oder fängt hier an, herumzufragen, ob für diesen und einen Alternativtermin im Freundeskreis schon Pläne bestehen.

Die Weihnachtsparty sollte, trotz des Namens, übrigens nicht zu nah an den Weihnachtstagen liegen. Denn für diese haben die meisten Wunschgäste sicher schon etliche Feste mit der Familie geplant. Es empfiehlt sich daher eher ein Datum eine, zwei oder gar drei Wochen vor Heiligabend. Sollte sich zufällig ein Datum kurz vor dem Weihnachtsfest finden ist das aber natürlich umso besser.

Die besten Tage der Woche für die Weihnachtsparty sind sicherlich Freitag und Samstag. Hier sind alle am entspanntesten und können auch mal etwas mehr Alkohol trinken, weil sie am nächsten Tag nicht frühmorgens auf der Arbeit erscheinen müssen.

Stehen das genaue Datum und die Uhrzeit für die Party fest, sollten Einladungen per Post oder E-Mail versandt werden. Karten, die man in den Händen halten und sich vielleicht gar zuhause aufstellen kann, sind immer schöner und erinnern besser an die Einladung als digitale Post. Wer noch keine Weihnachtskarten gestaltet hat, kann online eine Menge Inspiration finden. Wichtig: Nicht vergessen, zu erwähnen, ob etwa Dinge wie Wichteln geplant sind (und wer wen beschenkt) oder ob beispielsweise eine Art Dresscode gilt – zu Beidem an späterer Stelle mehr.

Die Deko für den Abend

Keine Weihnachtsparty kann ihren vollen Charme entfalten, wenn es an der passenden Deko mangelt. Farblich sollte rund um Weihnachten alles rund um Rot, Grün und Weiß gestaltet werden. Abseits davon sorgen bereits kleine und typische Weihnachts-Dekorationsgegenstände für die richtige Stimmung. Man denke etwa an:

· Geringelte Strümpfe

· Nikolausmützen

· Lametta

· Mistelzweige

· Tannenzweige

· Tannenzapfen

· Lichterketten

· Nüsse

· Kerzen

· Adventskranz

Eine Sache bildet natürlich immer ein ganz besonders Highlight: Der Weihnachtsbaum. Wer eine echte Tanne kaufen möchte, achtet am besten auf das Bio- oder FSC-Siegel für nachhaltige Forstwirtschaft. Biologisch angebaute Bäume werden meistens in Mischkulturen angebaut, was sie vor Schädlingen schützt. Andere Pflanzenschutzmittel können sich dabei gespart werden, was sich natürlich positiv auf die Umwelt auswirkt.

Alternativ können Tannen auch an vielen Orten gemietet werden. Gemietete Tannen finden nach dem Gebrauch rund um Weihnachten tatsächlich ihren Weg zurück in die Erde, statt auf dem Müll zu landen. Zwar überleben das ebenfalls nicht alle Bäume, es ist aber bei Weitem besser als es nicht wenigstens zu versuchen.

Weihnachtsbäume aus Plastik sind übrigens keine wirklich nachhaltige Alternative. Die kanadische Umweltberatungsfirma „Ellipsos“ berechnete im Detail, dass eine Plastiktanne erst dann eine bessere Umweltbilanz als ein echter Baum hat, wenn sie ganze 20 Jahre lang im Einsatz war.

Neben dem Weihnachtsbaum sollte das zweite Augenmerk auf der Tischgestaltung liegen. Auf Pinterest beispielsweise finden sich etliche Bilder, wie schick und sinnlich Weihnachtstische dekoriert werden können. Neben Kerzen, erwähnten Tannenzweigen und Tannenzapfen, machen sich auch Gläschen mit netten Sprüchen und weihnachtlicher Befüllung oder kleinere Baumscheiben sowie Zimtstangen besonders gut.

Das Essen und die Getränke

Leckere Gerichte, die sättigen und glücklich machen

Über das Essen rund um Weihnachten ließe sich ein eigener Artikel schreiben. Wir wollen an dieser Stelle ja aber auch keine Tipps für das Weihnachtsessen schlechthin geben. Vielmehr geht es hier um die Party mit Freunden und dafür muss es definitiv keine Weihnachtsgans oder ähnliches Aufwändiges sein.

Stattdessen geht es einfach darum, die Bäuche mit etwas Sättigendem, Warmem und Leckerem zu füllen. Dafür kann es auch Pasta geben, wenn sich die eigenen Kochkünste eher auf ein Minimum beschränken. Ansonsten eignen sich für eine Weihnachtsparty:

· Eintöpfe

· Quiches

· Backofengerichte (Lasagne, Auflauf und Ähnliches)

· Schnitzel

· Wings mit Kartoffelecken

· Seitanbraten mit Beilagen

· Ofengemüse

· Fondue

· Raclette

Süßspeisen dürfen natürlich ebenfalls nicht fehlen. Auch hier gibt es einige Kandidaten, die auf einer Weihnachtsparty entweder gezielt nach dem Hauptgericht oder die ganze Zeit nebenher als Buffet oder Snacks gereicht werden können:

· Plätzchen

· Weihnachtsstollen

· Zuckerstangen

· Magenbrot

· Kekse

· Lebkuchen

· Spekulatius

· Schokoladen-Weihnachtsmänner

· Bratäpfel

· Apfelstrudel mit Vanilleeis

Die besten Getränke für jede Weihnachtsparty

Stilles Wasser und Sprudel sowie einige Softdrinks, wie Cola, Limonade und Säfte, aus denen Schorlen gemacht werden können, bieten sich für jede Party an – egal ob rund um Weihnachten oder nicht. Zudem lohnt es sich, die herkömmlichen alkoholischen Getränke, wie Bier und Rot- sowie Weißwein im Haus zu haben. Je nach geplantem Essen oder Menü kann der Wein natürlich passend dazu ausgewählt werden.

Doch um zudem ein paar besondere Getränke anbieten zu können, kann es nicht schaden, sich ein wenig mehr Gedanken und Mühe zu machen. So könnten zum Beispiel spezielle Weihnachtscocktails eingeplant werden. Weihnachtliche Aromen, wie Mandarine, Granatapfel, Vanille, Zimt, Rosmarin und dazu Passendes finden ihren Weg in die spritzigen Getränke, um jahreszeitlich passend lecker zu schmecken.

Außerdem macht eine authentische Feuerzangenbowle natürlich immer eine Menge her. Diese ist gar nicht so schwer vorzubereiten und kann dann etwa zur Begrüßung der Gäste frisch erhitzt und in schönen Punschgläsern serviert werden.

Die Wahl des passenden Outfits

Nette Outfits können die Stimmung jeder Party heben. Rund um Weihnachten denkt man natürlich oftmals sofort an typische Verkleidungen. Wer eine Mottoparty feiern möchte, kann ein entsprechendes Zusammenkommen natürlich planen. Wichtel- und Weihnachtsmann/Weihnachtsfrau-Kostüme, Rentiergeweihe und Zipfelmützen sind natürlich lustig und komplettieren die Weihnachtsatmosphäre durch entsprechende Dekoration.

Daneben können Gäste aber auch einfach um Outfits in bereits genannten Farben, also Grün, Rot und Weiß gebeten werden. Norweger- und Weihnachtspullis haben sowieso viele Gäste sicherlich im Schrank. Wann gibt es schon eine bessere Gelegenheit, diese endlich einmal wieder auszukramen?

Wenn vollkommen frei steht, was die Gäste für Outfits tragen, sollte zumindest daran erinnert werden, dass im Laufe des Abends eventuell noch eine „echte Party“ aus dem Zusammenkommen werden könnte. Die Wahl von Kleidung, in der sich auch tanzen lässt, ist also nicht schlecht. Das bedeutet für die eingeladenen Frauen: Zusätzlich zu eventuellen Schuhen mit Absatz eventuell noch ein Paar Sneakers oder Ballerinas in einer Tasche mitnehmen! Abgesehen davon sind Outfits praktisch, die Variationen erlauben. Mit einer zunächst schicken Kombination, etwa aus Stoffhose und Oversized Blazer und einem echten Party-Piece, wie dem Bralette zum späteren Zeitpunkt der Party, passt man sich dem Verlauf des Abends stilsicher an. Männer können zum Beispiel einfach Hemd und Sakko tragen und sich im Laufe des Abends des Sakkos entledigen. Das Hemd ein wenig aufgeknöpft und hochgekrempelt – schon kann die fröhliche Feierei starten!

Der mögliche Ablauf des Abends

Das gemeinsame Ankommen im Warmen

Doch noch einmal zum Anfang des Abends zurück. Wie kann so ein Weihnachtspartyabend nun von Beginn an etwa ablaufen?

Los geht es mit dem gemeinsamen Ankommen der Gäste in der warmen Stube. Damit ist schon das wichtigste Stichwort genannt: Die Wärme. In der Regel ist es zu Zeiten einer Weihnachtsparty draußen kalt, sodass sich die Gäste freuen, wenn sie die Lokalität der Party erreichen. Das Ankommen der Gäste sollte dahingehend unterstützt werden.

Das bedeutet einerseits, dass unbedingt darauf zu achten ist, dass in den eigenen vier Wänden gut geheizt ist, sodass niemand frieren muss. Mitunter tragen manche Eingeladenen nur ein Hemd unter der Jacke. Auch für sie sollte die Temperatur warm genug sein.

Um sich die Finger aufzuwärmen, kann allen Neuankommenden zudem direkt ein Heißgetränk angeboten werden. Sei das eine Feuerzangenbowle, ein alkoholischer oder alkoholfreier Punsch, ein Glühwein, Tee oder Kaffee – je größer die Auswahl desto besser. Wichtig ist aber, dass zumindest irgendetwas wärmendes, Flüssiges im Haus ist.

Für zusätzliche atmosphärische Wärme sorgen übrigens stets gedimmte Lichter und indirekte Beleuchtung. Wer Kerzen, Lichterketten und beleuchtete Weihnachtssterne als Dekoration wählt, wird diesen Effekt ganz automatisch erzielen können.

Die Gäste zusammenbringen und wichteln

Damit sich selbst Gäste, die sich vielleicht noch nicht ganz so gut kennen, miteinander bekannt machen können, sollten die Gastgeber:innen aktiv für ein entspanntes Annähern sorgen.

Ein gemeinsames Zusammensitzen im Wohnzimmer auf Couches, Sesseln und hinzugestellten Stühlen, ist ein netter Einstieg in den Abend. Hier kann sich gegenseitig vorgestellt werden und jeder sieht einmal jeden, um sich einen Überblick über die Partygesellschaft zu machen.

Es liegt dabei in der Hand der Gastgeber:innen den Moderationspart zu übernehmen. In der Regel kennt man sich im Freundeskreis sowieso. Doch manchmal werden vielleicht neue Partner:innen mitgebracht, die eingeführt werden müssen. Gerade, wenn viele unterschiedliche Leute eingeladen sind, ist es sinnvoll, als Gastgeber:in auf bestimmte Gemeinsamkeiten hinzuweisen, um ungezwungene Gespräche ins Rollen zu bringen.

Zudem lohnt es sich immer, eine Wichtelrunde zu organisieren. Hierfür kann im Vorfeld unter allen Eingeladenen ausgelost werden, wer wen beschenken soll. Schon auf den Einladungen lässt sich dann vielleicht erwähnen, dass doch bitte ein Wichtelgeschenk für X oder Y mitzubringen ist. Doch auch das „Zufalls-Wichteln“ bei dem zuvor kein:e Wichtelpartner:in festgelegt wird, kann spaßig sein. In jedem Fall lockern diverse Wichtel-Varianten die Runde auf und man lernt sich auf spielerische Weise besser kennen.

Letzte Kochschritte abschließen und speisen

Während die Gäste sich also im Wohnzimmer vergnügen und spätestens über das Wichteln miteinander in Gespräche über Geschenke und Anderes gekommen sind, können sich die Gastegeber:innen um die letzten Kochvorbereitungen kümmern.

Vielleicht kann jetzt erst ein Braten in den Ofen oder der Salat angemacht und aufgetischt werden. Irgendwas gibt es immer kurz vor dem Essen noch zu tun. Selbst, wenn ein Buffet vorbereitet wurde, müssen manche Speisen noch einmal aufgewärmt oder zumindest abgedeckt und mit Besteck versehen werden.

Wichtig ist es, ein Gespür zu entwickeln, wann der optimale Zeitpunkt hierfür gekommen ist. Manchmal merkt man schon bei der Ankunft der Gäste, dass allgemein großer Appetit herrscht. Drehen sich die Gespräche etwa beim Wichteln aber noch überhaupt nichts ums Essen und den Hunger, kann auch noch etwas gewartet werden.

Ist schließlich alles so weit, sollten die Gäste möglichst höflich, aber bestimmt zu Tisch oder Buffet gebeten werden. Dadurch wird vermieden, dass das mitunter aufwendig Vorbereitete kalt wird oder Aromen einbüßt und die Gäste nicht in den vollen Genuss der Speisen kommen. Wichtig ist zudem: Stets nach den Getränken schauen und immer wieder nachfragen, was man wem noch anbieten kann.

Abgewaschen und aufgeräumt wird später

Viele Gastegeber:innen neigen dazu, schon während des Partyabends Geschirr abräumen zu wollen oder gar zu Teilen den Abwasch zu erledigen. Wer immer wieder ein paar Teller und Gläser mit in die Küche nimmt und etwa durch neue ersetzt, macht natürlich nichts falsch. Schließlich soll der Tisch nicht überladen und ungemütlich werden.

Doch den Abwasch des Kochgeschirrs, der benutzten Töpfe und Auflaufformen, der Teller und Cocktailgläser – all das kann bis morgen warten. Denn die Gäste freuen sich, wenn die Gastgeber:innen die ganze Zeit Teil der Weihnachtsparty sind und nicht immer wieder über längere Zeit fehlen. Es reicht schon, dass für Kochvorbereitungen vielleicht mal eine halbe Stunde Abwesenheit herrscht. Mehr muss wirklich nicht sein.

Außerdem verdirbt es vielen Gästen die Partystimmung, wenn im Hintergrund „gearbeitet“ wird. Wer die Gäste also möglichst lange bei Laune halten will, verschiebt den Abwasch auf den Tag nach der Feierei.

Einen kultigen Weihnachtsfilm schauen

Gleich nach dem Essen das Tanzbein schwingen, darauf werden die wenigsten Gäste Lust haben. Deshalb empfiehlt es sich, nach dem Essen erst einmal ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen und gemeinsam zu verdauen. Wer möchte, kann sich gemeinsam auf einen kleinen Verdauungspaziergang begeben. Allerdings werden die meisten dafür zu bequem sein. Hinzu kommt das doch wahrscheinlich eher ungemütliche Wetter, was einem die Entscheidung, die Couch zu bevorzugen, nicht schwerfallen lässt.

Die passende Überbrückung der Zeit zwischen gemeinsamem Essen und Party mit Musik findet sich im bewegten Bild. Genauer: Sie findet sich im Weihnachtsfilm. Etliche Filme laufen jedes Weihnachten im Fernsehen und viele davon lassen sich auch immer wieder gut anschauen. Vor allem gemeinsam sind sie ein großer Spaß.

Das können echte Kultfilme sein, die schon mehrere Jahrzehnte auf dem Buckel haben, wie „3 Haselnüsse für Aschenbrödel“. Doch auch neuere Filme, wie „Bad Santa“ oder „Liebe braucht keine Ferien“ haben es inzwischen in die Riege der typischen Weihnachtsfilme geschafft. Und dann gibt es da noch die Evergreens, wie

· „Stirb langsam“,

· „Kevin - Allein zu Haus“

· „Edward mit den Scherenhänden“,

· „Der Grinch“ oder

· „Fröhliche Weihnachten, Mr. Bean“.

Tanzen, quatschen, lachen

Spätestens nach dem Essen und während des Weihnachtsfilmes sollte dann auch bei den Gastgeber:innen „Ruhe einkehren“. Sie sollten sich ab jetzt nur noch auf das gemeinsame Beisammensein einlassen können und den Moderationsstress ein bisschen hinter sich lassen. Schließlich wird die Party sowieso eine eigene Dynamik entwickeln und bestenfalls, einmal ins Rollen gekommen, bis in die Nacht hinein entspannt oder eben auch wild ablaufen.

Der eigentliche Sinn der Weihnachtsparty ist es ja, gemeinsam mit den Freunden Spaß zu haben. Das kann spätestens jetzt nach dem verdauten Abendmahl passieren. Hier sollte die Musik irgendwann langsam aufgedreht und die passende Playlist gestartet werden. Sich langsam in der Geschwindigkeit steigernde Beats und Songs, die immer mehr Laune machen, sorgen dafür, dass nach und nach Leute zum Tanzen aufstehen.

Ein kleiner Mitternachtssnack in Form gefüllter Blätterteigschnecken, kleiner Spieße mit Käse und Früchten und Butterbrezeln kann übrigens nicht schaden. Der gibt Energie nach dem Tanzen zurück und sorgt dafür, dass die Gäste noch ein wenig länger bleiben und weniger schnell müde werden. So kann der Abend schließlich ausklingen und alle können ein wenig erschöpft, aber rundum gut versorgt und in ausgelassener Stimmung den Heimweg antreten. Denn jede noch so schöne Weihnachtsparty muss irgendwann auch ihr Ende finden.