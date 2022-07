Ein Veganer hält die Krise nicht auf

Anika Würz will das Klima retten. Aber nicht, indem sie Autofahrer diskreditiert und im Zeichen veganer Ernährung missioniert. Vielmehr glaubt sie, dass Interesse und Dialog die Schlüssel zur Weltrettung sind. Anstöße für beides gibt’s jede Woche an dieser Stelle.

So sieht es mittlerweile in Teilen des Harz' aus.

Die Zeitung, das Radio, Fernsehen und Internet informieren uns täglich über alles, was in der Welt gerade wichtig ist: Putins Ukrainekrieg, die neuesten Corona-Zahlen, Boris Johnsons Rücktritt und den Kinderwunsch irgendwelcher Prinzessinnen irgendeines europäischen Königshauses. Dabei macht es zuweilen den Anschein, als würde bestimmten Themen unangemessen viel und anderen ungerechtfertigt wenig Platz in den Medien eingeräumt.

Warum das Klima interessieren sollte

Es ist normal, dass bestimmten Ereignissen besondere Aufmerksamkeit zukommt: etwa wenn sie uns räumlich nahe sind wie der Ukrainekrieg oder als akute Katastrophe daherkommen wie die Coronapandemie. Auch sind drohende persönliche Konsequenzen ein Anlass, Krisen ernst zu nehmen. Deshalb interessieren uns die Spritpreise.

Was die Klimakrise anbetrifft, scheinen einige Menschen aber noch immer zu denken, sie sei erstens weit entfernt, zweitens noch nicht da, und dass sie drittens nicht persönlich von ihren Konsequenzen betroffen sind. Doch das ist falsch. Wer an die Stürme, Trockenheit und Borkenkäfer im Harz denkt, an die Waldbrände in Brandenburg oder die Flutkatastrophe im Ahrtal, der weiß: Die Klimakrise ist hier, jetzt und für uns alle äußerst bedrohlich!

Bei jungen Europäern im Alter von 16 bis 26 Jahren belegt die Klimakrise sogar den ersten Platz, fragt man sie nach den größten Bedrohungen für ihre Zukunft. 76 Prozent der 6.200 Befragten einer Studie des Meinungsforschungsinstituts YouGov vom April dieses Jahres gaben an, sich vor der Erderwärmung zu fürchten. Auf den Plätzen zwei und drei folgten der Ukrainekrieg (64 Prozent) und Corona (50 Prozent).

Gemeinsam gegen die Erderwärmung

Genauso wie Putins Angriff auf die Ukraine und die Pandemie verdient die Klimakrise also Platz auf dem wunderbar chlorfrei gebleichten Altpapier der Mitteldeutschen Zeitung - und zwar ab jetzt in jeder Woche an dieser Stelle. Aber keine Sorge: In „Grüner wird’s nicht“ soll es keine Belehrung zum Thema korrekte Mülltrennung geben. Ziel der Kolumne ist es ebenfalls nicht, Kreuzfahrtschiffgästen ein schlechtes Gewissen zu machen oder Plastikstrohhalme zu verteufeln. Denn ehrlich gesagt, bewegt man so kaum etwas.

Hier soll es darum gehen, Aufmerksamkeit für die Drastik der Klimakrise zu schaffen und Anstöße für den Dialog zu geben. Denn nur, wenn wir darüber sprechen - generationsübergreifend - können wir zusammenfinden, um die größte Krise der Menschheit gemeinsam zu bewältigen. Allein klappt das nämlich selbst als Veganer (oder Veganerin) nicht.