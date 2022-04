DIY: So lassen sich Samenbomben ganz einfach zu Hause herstellen

Blumen in Kugeln - wenn auch keine Narzissen, sondern eine Mischung unter anderem aus Kornblumen, Schafgarbe und Flockenblumen.

Halle (Saale)/MZ - Wenn es grünt und blüht und duftet, dann freut sich nicht nur der Mensch. Bekanntermaßen kann zum Beispiel eine Blühwiese Bienen helfen, Nahrung zu finden - und auch allerlei anderen Krabbeltieren nützlich sein. Kein Wunder also, dass „Seedbombs“ vor einiger Zeit mächtig in Mode gekommen sind: Sogenannte Samenbomben, die in aller Friedlichkeit ausgelegt oder -geworfen werden, um für mehr Blühen und Grün zu sorgen. Längst haben sie als kleines Geschenk oder Mitbringsel Karriere gemacht.