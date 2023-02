Halle/MZ - Anka Brüggemann hat in ihrer Kindheit gern gezwirbelt. „Den Zwirbel haben wir uns selbst gebaut, aus Buntpapier“, schreibt die 60-jährige Quedlinburgerin auf Instagram. „Und dann kleine Meisterschaften ausgetragen: Wer kann den Zwirbel am längsten zwischen zwei Händen oder zwischen Daumen und Zeigefinger drehen?“ Heute beschäftigt sie sich beruflich mit Papier – und was man daraus kreieren kann. Im Quartier 7, einer Hofgemeinschaft in Quedlinburgs Altstadt, bietet sie unter dem Namen „Bookogami“ Papierobjekte an, die sie aus alten Büchern fertigt.