MZ verlost Tickets Ute Freudenberg, Karat und Harry Potter weihen neue Kult(o)urBühne "An der Hütte" ein

Während der am Bergtheater in Thale gebaut wird, hat Intendant Ronny Große und sein Team eine neue temporäre Spielstätte geschaffen: neue Kult(o)urBühne am Bodetal. Zum Start verlost die MZ Tickets.