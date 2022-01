Die Trendsportart Scootering im Überblick

Skater sind spätestens seit Tony Hawk aus dem Stadtbild großer Städte in den USA und Europa nicht mehr wegzudenken. Mit teils beeindruckender Akrobatik führen erfahrene Profis Kunststücke und Tricks aller Art aus. Auch der Radsport hat mit der Disziplin Kunstrad ein eigenes Fach für Akrobatik entwickelt. Ein eher neues Phänomen ist das Scootering. Was es damit auf sich hat und wie Anfänger zu diesem Sport finden können, erklärt der nachfolgende Ratgeber.

Was ist Scootering?

Der Begriff leitet sich von Scooter ab, dem englischen Wort für Roller. In den mitteldeutschen Städten sind diese vor allem in den letzten Jahren unter dem Vorzeichen der E-Scooter bekannt geworden. Bei einem speziell für Sport ausgelegten Roller handelt es sich jedoch um ein gänzlich anderes Gerät. Darunter versteht man belastbare Tretroller, die für Kunststücke und schnelles Fahren ausgelegt sind. Stunt Scootering oder Freestyle sind Begriffe, die in diesem Zusammenhang besonders oft fallen. Sie meinen nichts anderes als den Kunstsport mit einem Roller. In der jüngeren Zeit beeindruckten Profis in lokalen Skateparks und verschafften dem neuen Sport so mehr Aufmerksamkeit.

Ziel: Möglichst viele Stunts und Tricks ausführen

Mittlerweile gibt es feste Regelwerke und Turniere, die meistens in Skate Parks oder anderen In- und Outdooranlagen ausgetragen werden. Die Sportbegeisterten versuchen, bestimmte Tricks wie einen Rückwärtssalto (Backflip) oder Nohand (Springen ohne Hände am Lenker) auszuführen. Die Bandbreite der möglichen Stunts ist dabei sehr vielfältig und macht nicht bei einem Salto halt. Im Laufe der kurzen Zeitspanne haben sich mehrere Disziplinen ausgebildet.

Tipps für Einsteiger

Wer mit dem Scootering beginnen möchte, hat eine große Bandbreite an Herstellern und möglichen Rollern zur Auswahl. Für Anfänger empfehlen Szenekenner, Stunt Scooter direkt vom Hersteller zu beziehen. Dieser kann bei der Kaufberatung unterstützen und besser auf die individuellen Bedürfnisse des Käufers eingehen. Anfänger haben in der Regel noch zahlreiche Frage, die sich bei einem Telefongespräch schnell klären lassen. Zur Auswahl stehen unterschiedliche Modelle in individueller Lackierung. Manche Scooter sind sehr einsteigerfreundlich und für Kinder geeignet, während andere mit speziellen Rollen und widerstandsfähigen T-Bars (also dem Lenker) ausgestattet sind. Je nach Roller ist auch die Breite des Decks unterschiedlich und soll dadurch dem einzelnen Fahrer gerecht werden. Hat man seinen ersten Scooter zur Hand, kann es in einem Skatepark oder einer freien Fläche losgehen. Zu den einfach erlernbaren Tricks zählt beispielsweise der Tailwhip. Anfänger sollten sich vorher in jedem Fall mit Helm und Knieschonern ausstatten und mit simpleren Tricks beginnen. Videotutorials oder professionelle Lehrer sind eine gute Basis, um kontinuierlich zu üben und eine Routine zu entwickeln.

Möglichkeiten zum Fahren

In Mitteldeutschland gibt es in den meisten größeren Städten wie Jena, Magdeburg, Leipzig und Co. einen oder mehrere Skateparks. Meistens dürfen dort sowohl Skateboards als auch Scooter benutzt werden. Neue Skateparks erhöhen das Angebot kontinuierlich. Rollerfahrer sollten allerdings darauf achten, sich an die Verkehrsregeln zu halten. Auf der Straße fahren ist strikt verboten und auf dem Gehweg muss entsprechend langsam gefahren werden. Hält man sich an alle Regeln, kann Stunt Scootering ein interessanter Sport für alle sein, die gerne etwas Neues ausprobieren möchten.