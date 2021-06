Outdoor-Sportaktivitäten haben in den letzten Jahren enorm an Beliebtheit gewonnen. Immer mehr Leute sind an der frischen Luft unterwegs und Joggen, Wandern oder gehen dem Nordic Walking nach.

Sport und Outdoor-Aktivitäten verknüpfen

Für diesen Trend gibt es klare Gründe. Zum einen herrscht seit einiger Zeit ein regelrechter Outdoor-Boom. Zum anderen sind immer mehr Menschen an Fitness und einem gesunden Lebensstil interessiert.



Jogging, Nordic Walking und Wandern sind ideale Aktivitäten, um diese beide Punkte zu verknüpfen. Aus diesem Grund sind vermehrt Menschen und Gruppen in interessanten Landschaftsgebieten unterwegs und gehen dort sportlichen Aktivitäten nach. Auf diese Weise gelingt eine interessante Kombination aus Sport, Erholung und Erkundung der Natur.



Wer mit diesen Sportarten beginnt, sollte die ersten Laufrunden langsam angehen. Obwohl Wandern und Nordic Walking im ersten Moment wenig anstrengend erscheinen, stellen sie für untrainierte Körper eine große Belastung dar. Auch die Muskeln und Gelenke müssen sich zunächst an diesen Sport gewöhnen.

Die richtigen Laufschuhe wählen

Wer sich mit dem Jogging, Wandern oder ähnlichen sportlichen Aktivitäten beschäftigen möchte, muss unbedingt für die richtigen Rahmenbedingungen sorgen. Immer wieder kommt es zu Unglücken und Verletzungen, weil Hobbysportler mit der falschen Ausrüstung unterwegs sind oder sich zu viel zutrauen.



Eine Grundvoraussetzung ist das richtige Schuhwerk. Lauf- oder Wanderschuhe sind die richtigen Begleiter abseits von befestigten Wegen. Sie geben den benötigten Halt und schützen die Gelenke. Eine gute Wahl in vielen diesen Situationen sind Nike Schuhe. Der US-Hersteller hat sich auf Sportschuhe unterschiedlicher Arten spezialisiert.



So gehören Laufschuhe wie der Air Max zum Sortiment von Nike. Diese besitzen eine Dämpfung in der Sohle, die aus einem Gasgemisch besteht. Dadurch federn die Schuhe, was beim Laufen auf unbefestigten Böden hilfreich ist. Auch für andere sportliche Aktivitäten hat Nike Schuhe mit passenden Eigenschaften im Programm. So gibt es Schuhe mit wasserfestem Obermaterial oder Sportschuhe mit besonders hohem Schaft, die für das Basketballspielen geeignet sind.

Interessante Ziele in Mitteldeutschland

Für sportliche Aktivitäten wie Wandern, Nordic Walking oder auch Jogging gibt es unglaublich viele tolle Ziele. Oftmals liegen diese sogar in unmittelbarer Nähe zum eigenen Wohnort. Es ist nur etwas Recherche notwendig, um diese Orte zu entdecken.



Ein beliebtes Ziel in Mitteldeutschland ist der Harz. Das Gebirge bietet tiefe Nadelwälder, hohe Berge und unberührte Naturgebiete. Die zahlreichen Seen und Flüsse sorgen für weitere Abwechslung. Einer der beliebtesten Wanderziele ist der Brocken. Dieser ist mit 1141 Metern der höchste Berg im Harz und ist für Jung und Alt eine interessante Herausforderung. Darüber hinaus gibt es sehr viele weitere beliebte Wandertouren im Nationalpark Harz, die aktive Sportler in andere Bereiche der Region führen.



Für kürzere Aktivitäten bieten sich Strecken vor der Haustür an. Auch hier ist es hilfreich, sich über Möglichkeiten in der eigenen Region zu informieren. Dann können unterschiedliche Strecken geplant werden. Dies sorgt für Abwechslung und gleichzeitig kann die eigene Umgebung besser kennengelernt werden. Die schönsten Joggingstrecken in Deutschland finden sich beispielsweise auf verschiedenen Internetseiten. Die digitale Technik kann also helfen, interessante Strecken für Jogging, Nordic Walking, Wandern und andere Outdoor-Aktivitäten zu finden.